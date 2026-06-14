Criminele zoon mag niet bij zijn ouders in Lelystad komen

Een man uit Lelystad mag van de rechter twee jaar lang niet in de buurt van de woning van zijn ouders komen. De ouders hadden de rechtbank hierom gevraagd, omdat hun zoon hen bedreigde en betrokken zou zijn bij verschillende geweldsincidenten in de buurt van de woning.



Tot ongeveer drie jaar geleden woonde de zoon bij zijn ouders in huis. Hij zou verslaafd zijn en zich in het criminele circuit begeven, schrijft Omroep Flevoland.



Nadat de ouders hem uit huis hadden gezet, hadden ze nauwelijks contact met hem. Toch bevond de zoon, van wie de leeftijd niet bekend is gemaakt, zich regelmatig in de buurt van zijn ouderlijk huis. Hij raakte daar betrokken bij elf gewelds- en dreigingsincidenten.



Hij vernielde onder andere ruiten van zijn ouders' huis en hun auto, sloeg zijn broertje en zou met een vuurwapen voor het huis hebben gestaan.



In 2024 werd hij aangehouden vanwege een schietincident bij de woning. Eind februari dit jaar was hij vermoedelijk betrokken bij een explosie bij de woning. De burgemeester besloot hierop de woning ruim een week te sluiten, waardoor een deel van het gezin in de auto moest slapen. De jongste kinderen werden bij familie ondergebracht.



De woningcorporatie hield de ouders verantwoordelijk voor de explosie en andere incidenten in de buurt en overwoog de huurovereenkomst te beëindigen.



De ouders probeerden nog via de gemeente een straatverbod af te dwingen, maar toen de gemeente daar niet op inging, stapten ze naar de rechter.



De rechter besloot niet alleen dat de man de komende twee jaar niet binnen een straal van 50 meter van het ouderlijk huis mag komen, maar legde hem ook een dwangsom op. Komt hij toch in de buurt, dan geldt een boete van 500 euro per keer met een maximum van 5.000 euro.

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