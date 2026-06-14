Ontslag na uitschelden baas levert medewerkster snackbar 10.000 euro op

Een medewerkster van een snackbar heeft recht op ruim 10.000 euro aan vergoedingen omdat haar ontslag een te zware straf was. De vrouw schold de eigenaar van de zaak waar ze werkte uit voor 'vuil kutwijf', maar had verder een onberispelijke staat van dienst.



De vrouw, geboren in 2000, werkte al sinds juli 2018 voor de snackbar. In al die tijd naar volle tevredenheid. Tot 14 november. In plaats van te helpen met opruimen van de zaak, zat de medewerkster te whatsappen in het kantoor.



Daar werd zij op aangesproken door de eigenaresse, waarna de vrouw agressief reageerde. Iets later vertrok zij met slaande deuren, nadat zij de eigenaresse had uitgescholden voor 'vuil kutwijf'. "Zoek het maar uit, ik ben weg, zoek het maar uit vanavond", aldus de vrouw in het bijzijn van andere collega's.



Dat laatste was voor de eigenaresse een verzwarend aspect aan de ruzie. Omdat de medewerkster hiermee haar gezag ondermijnde. Dat droeg eraan bij dat zij de vrouw op maandag 17 november door middel van een brief op staande voet ontsloeg.



De vrouw ging daar niet mee akkoord en stapte naar de rechter. Het schelden was weliswaar 'niet passend', maar 'een eenmalige emotionele uitlating'. En dus was een minder harde straf dan ontslag op zijn plaats geweest.



De kantonrechter in Bergen op Zoom geeft haar gelijk. En dat betekent dat de vrouw recht heeft op een bedrag van meer dan 10.000 euro aan schade- en ontslagvergoedingen. Dat is overigens wel minder dan zij had geëist, maar wel fors meer dan haar bruto maandsalaris van 1499 euro.

Reacties

14-06-2026 17:20:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.064

OTindex: 98.399

Dat komt niet meer goed. Maar ze is er wel rijker door geworden

14-06-2026 19:04:50 Zuwe

Oudgediende



WMRindex: 786

OTindex: 22.667

Daar wil ze ook niet meer werken...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.