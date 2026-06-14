Een rit door winkelcentrum Stadshagen in Zwolle eindigt voor een man op een fatbike met een valpartij. Maar in plaats van hulp te accepteren, reageert hij zijn frustratie af op een 63-jarige voorbijganger. De politie zoekt de man en hoopt dat iemand hem herkent.
In winkelcentrum Stadshagen rijdt een man op een fatbike met hoge snelheid door het winkelend publiek. Dat gebeurt in een voetgangersgebied, waar fietsen verboden is. De man probeert tussen de winkels en voorbijgangers door te rijden, maar komt even later ten val.
Een 63-jarige man vraagt vervolgens of het goed gaat met de gevallen fietser. De fatbiker reageert daarna direct agressief. De man op de fatbike geeft de 63-jarige de schuld van zijn val. Hij scheldt hem uit, duwt hem en geeft hem vervolgens een harde trap tegen zijn bovenbeen en knie.
Terwijl de fatbiker weer vertrekt, blijft het slachtoffer verbouwereerd achter. Later blijkt dat zijn rechterknie en de spieren in zijn bovenbeen gekneusd zijn. Daardoor kan hij een tijd niet fietsen, autorijden en ook niet naar zijn werk. Meerdere omstanders grijpen tijdens het incident in en maken duidelijk dat het agressieve gedrag moet stoppen. Het slachtoffer krijgt de volle laag, terwijl hij juist probeerde te helpen.
De politie wil graag weten wie de man op de fatbike is. De beelden zijn niet helemaal duidelijk, maar mogelijk herken je hem aan zijn kleding of aan zijn fatbike. Foto
Op de fiets zit een transportrekje aan de voorkant. Daarnaast lijkt de man een baardje te hebben. Getuigen vertellen dat zij de man mogelijk vaker bij winkelcentrum Stadshagen hebben gezien.
aan.