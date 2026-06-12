Oud Air Canada-piloot vloog jarenlang met valse papieren

Een voormalige piloot van Air Canada heeft jarenlang zonder de juiste papieren gevlogen. De Canadese man is opgepakt en aangeklaagd voor onder meer fraude en het gebruik van vervalste documenten. Hij is ook beboet door de toezichthouder.



De 59-jarige Geoffrey Wall heeft volgens de politie tussen 2009 en 2025 meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten uitgevoerd zonder het juiste brevet. In die periode heeft hij grote toestellen als een Boeing 777 en 767 gevlogen, schrijven(opent in nieuw venster) Canadese media.



Wall begon zijn carrière in 1998 als piloot bij Air Canada en werd in 2009 benoemd tot gezagvoerder. Om die functie uit te kunnen voeren had hij een ATPL-certificaat nodig, het hoogste vliegbrevet dat behaald kan worden. Met dat brevet is een piloot bevoegd om grote verkeersvliegtuigen te vliegen.



De voormalige piloot gebruikte volgens de politie vervalste vliegbrevetten om bij Air Canada en de toezichthouder voor de luchtvaart aan te tonen dat hij wel bevoegd was om grotere toestellen te besturen.



De piloot bekleedde tijdens zijn 27-jarige carrière in de luchtvaartsector meerdere functies bij de pilotenvakbond van Air Canada, waaronder die van voorzitter bij het bestuursorgaan van de vakbond.



"Dit onderzoek en alle details eromheen lezen als een filmscenario", zei adjunct-hoofdcommissaris Milinovich van de Canadese politie tegen de media. "Dit is vergelijkbaar met een arts die bevoegd is om huisarts te zijn, maar hersenoperaties uitvoert in zijn praktijk", aldus Milinovich.



De politie begon in januari een onderzoek naar de man nadat bij een controle meerdere afwijkingen in zijn documenten werden geconstateerd. Air Canada meldde het incident bij de toezichthouder, waarna die contact opnam met de politie. De man was toen al niet meer werkzaam bij de luchtvaartmaatschappij, hij was met pensioen gegaan.



Volgens Air Canada was Wall wel gekwalificeerd om te vliegen en had hij een geldig commercieel vliegbrevet. De veiligheid van passagiers kwam volgens de luchtvaartmaatschappij niet in het geding omdat alle piloten elk jaar verplichte trainingen volgen.

Reacties

12-06-2026 10:14:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.054

OTindex: 98.391

Hij deed wel ieder jaar trainingen. En kon blijkbaar goed vliegen. Hoe onverantwoord dit was kan ik niet beoordelen. Maar als hij 59 is, is hij toch al bijna pensioenleeftijd (voor piloten?!)

Air Canada is in gebreke gebleven als ze zijn documenten niet bekeken hebben.

Maar nu is het mosterd na de maaltijd.

12-06-2026 10:22:08 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 820

OTindex: 2.620

Hij was in ieder geval geen brokkenpiloot. Ik vraag me af hoe dit is uitgekomen. Waarom is dit nu ineens na zijn pensioen onderzocht?

12-06-2026 11:35:59 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.054

OTindex: 98.391



Dat neemt niet weg dat hij nu wel in de problemen zit. Behalve dat hij dus al met pensioen is @Spotcatus : op zich vlieg ik liever met een goede ervaren piloot zonder papiertje dan met een onervaren slechte piloot met papiertje.Dat neemt niet weg dat hij nu wel in de problemen zit. Behalve dat hij dus al met pensioen is

12-06-2026 11:48:17 vaughn

Senior lid



WMRindex: 583

OTindex: 9

Er zijn piloten met echte papieren die niet kunnen vliegen, ik weet niet wat erger is.

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