Vissers weggestuurd bij zwemplas Nijstad in Hoogeveen: 'Vissers zijn boefjes'

Een groepje jonge vissers is afgelopen weekend door de politie weggestuurd bij de zwemplas Nijstad in Hoogeveen. Medewerkers van het naastgelegen strandpaviljoen vroegen de jongeren weg te gaan, maar ze weigerden dit.

Volgens de jongeren mochten ze daar vissen, maar de regels zijn veranderd.



Sinds maart is het verboden om te vissen bij de plas, vertelt Bart Zuidema, eigenaar van het terrein. "Voorheen waren er vijf visplekken die werden verhuurd door een exploitant. Dat contract is in maart afgelopen en niet verlengd. Er komt een vakantiepark bij de plas en daarom is er geen ruimte meer voor vissers."

Zuidema betreurt het voorval van afgelopen weekend: "De jongeren hadden een grote mond naar het personeel van het paviljoen en wilden niet luisteren. Daarop is de politie gebeld."



Het bestuur van hengelsportvereniging Het Vette Baarsje in Hoogeveen is niet rouwig om het wegvallen van de plas als visplek: "Ik snap het besluit, er staan daar luxe huizen. Villa's en een visserstent lijken mij geen goed huwelijk", vertelt bestuurslid Alfred Gruppen.

Dat er toch af en toe nog vissers zitten, keurt Gruppen af, al heeft hij er ook wel een verklaring voor: "Vissers zijn boefjes en boefjes doen wat niet mag."

Reacties

11-06-2026 12:42:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.040

OTindex: 98.372

Een nogal rustige en meditatieve misdaad.

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