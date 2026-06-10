Evacuaties in Nieuw-Zeelandse hoofdstad om metershoge golven

Inwoners van huizen langs de kust ten zuiden van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington zijn maandag opgeroepen te evacueren. Langs de kuststrook geldt een lokale noodtoestand vanwege metershoge golven.

De hoogste golf die dinsdagochtend (lokale tijd) werd gemeten, was 10,9 meter, meldde MetService, de Nieuw-Zeelandse evenknie van het KNMI. De burgemeester van Wellington, Andrew Little, riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten er later anders mogelijk niet in slagen het gebied te bereiken.

Het centrum van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad ligt in een baai die grotendeels beschut is tegen de metershoge golven. Hoewel Wellington vaker getroffen wordt door stormachtig weer, zijn de verwachtingen voor dinsdag "van een andere orde", aldus MetService.

De veerdienst naar het Zuidereiland is stilgelegd door de storm en verschillende vluchten zijn geannuleerd. Een klein passagiersvliegtuig op de luchthaven van Wellington kantelde door de wind, meldt The New Zealand Herald. Daarbij vielen geen gewonden.

Reacties

10-06-2026 18:25:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.030

OTindex: 98.341



Maar ja, als je zo dicht aan de kust gaat wonen, kun je dit verwachten. Uiteindelijk was het dus niet zo dramatisch klik hier Maar ja, als je zo dicht aan de kust gaat wonen, kun je dit verwachten.

10-06-2026 19:56:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.812

OTindex: 28.902

@allone : Zo stond ik elke keer weer versteld hoe dicht ze in Florida bij de kust wonen. En geen misselijke optrekjes. En dat in een gebied waar orkanen een jaarlijks optredend verschijnsel zijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.