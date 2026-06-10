Dagenlang hield een loslopende beer de Japanse stad Utsunomiya in zijn greep, maar de jacht is voorbij: de beer is gevangen. Het dier liep door woonwijken en in de buurt van scholen die uit voorzorg sloten. Tientallen jagers zochten de afgelopen dagen naar de beer.Filmpje
De beer werd uiteindelijk aangetroffen in de buurt van een woning en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld, melden plaatselijke media. Op videobeelden
is te zien dat vier mensen, vermoedelijk leden van de lokale jagersvereniging, een beer aan zijn poten verslepen naar een vrachtwagen nadat hij verdoofd is.
De stad raakte in het weekend in de ban van de beer die circa 100 kilo zou wegen. Het was voor het eerst dat er een wilde beer werd gezien. Het dier dook volgens ooggetuigen op bij onder meer een lagere school, een winkelcentrum en de universiteit.
Tientallen jagers waren dagenlang op zoek naar het dier, dat steeds op andere plekken in de stad opdook.
Maandag sloten bijna honderd scholen hun deuren nadat hij in de buurt van een middelbare school werd gesignaleerd.. De autoriteiten besloten toen dat alle openbare basisscholen en een deel van de middelbare scholen van de 500.000 inwoners tellende stad dicht moest.
Wilde beren vormen een groeiend probleem in Japan. In twaalf maanden tijd werden 238 mensen door beren aangevallen en dertien mensen overleefden het niet. Zo raakten in Fukushima vorige week nog vier mensen gewond bij een berenaanval. De beer liep op een industrieterrein, waarna hij naar een woonwijk trok. Eén persoon raakte zwaargewond.
Een van de oorzaken voor de door steden lopende dieren lijkt klimaatverandering. De beren hebben minder natuurlijke voedselbronnen waardoor ze steeds vaker naar bewoonde gebieden gaan, op zoek naar eten.
aan.