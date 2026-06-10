Wanneer je een tijdschrift bestelt over de opvoeding, hoop je als jonge onwetende ouder op handige tips voor die eerste weken en maanden. Voor Paul Edwards uit het Britse Chester kwam die hulp net iets te laat. Zijn gewenste exemplaar van 'Mother & Baby' viel afgelopen vrijdag pas op de deurmat: 19 jaar nadat hij het had besteld.
Toen Edwards (52) het blad in 2007 bestelde, was zijn dochter 18 maanden oud en zijn vrouw in blijde verwachting van hun zoon. Inmiddels studeren beide kinderen aan de universiteit en hebben ze het ouderlijk huis verlaten.
Het tijdschrift dat vrijdag bezorgd werd, zat in een plastic zak van het Britse postbedrijf Royal Mail, met daarop een sticker: 'oprechte excuses voor het eventuele ongemak'.
Edwards deelde een foto van het bijzondere poststuk op X
. "Goed gedaan @RoyalMail – het kostte welgeteld 19 jaar om dit tijdschrift te bezorgen," grapte hij. "Ongemak? Nou, de kinderen zijn inmiddels het huis uit..."
Zijn bericht ging viraal en werd intussen al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken. Tegenover de BBC verklaarde Edwards dat hij destijds waarschijnlijk niet eens heeft gemerkt dat het blad nooit was aangekomen.
Volgens Royal Mail is het onwaarschijnlijk dat het tijdschrift al die tijd ergens heeft rondgeslingerd, aangezien sorteercentra dagelijks worden gecontroleerd. Hoe het stuk dan toch nog op de plek van bestemming is aangekomen, zal naar alle waarschijnlijkheid voor altijd een mysterie blijven.
aan.