Slang van anderhalve meter gedumpt bij kringloopwinkel in Arnhem





De



Het dier heeft anderhalf uur op kantoor gestaan voor de dierenambulance kwam. "Het beestje was rustig. Toch durfden onze andere collega's niet langs het kantoor op te lopen", zei een medewerker tegen Omroep Gelderland



Waarom de slang werd gedumpt bij een kringloopwinkel is niet duidelijk. "Waarschijnlijk recyclen. Op zoek naar een nieuwe eigenaar", grapt de medewerker. Mogelijk was het dier bedoeld voor een reptielenwinkel die onlangs in de buurt is geopend. In een kringloopwinkel hoop je altijd op een bijzondere vondst, maar van deze vondst schrokken de medewerkers van 2Switch in Arnhem toch wel flink. Bij de ingang van de winkel troffen ze een bak aan met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang.De slang , mogelijk een netpython, zat in een plastic bak met zaagsel en gaatjes in het deksel. Hij werd gevonden door medewerker Victoria en die vond hem wel mooi, maar bij anderen leidde vondst van de python tot de nodige paniek.Het dier heeft anderhalf uur op kantoor gestaan voor de dierenambulance kwam. "Het beestje was rustig. Toch durfden onze andere collega's niet langs het kantoor op te lopen", zei een medewerker tegen Omroep GelderlandWaarom de slang werd gedumpt bij een kringloopwinkel is niet duidelijk. "Waarschijnlijk recyclen. Op zoek naar een nieuwe eigenaar", grapt de medewerker. Mogelijk was het dier bedoeld voor een reptielenwinkel die onlangs in de buurt is geopend.

Reacties

09-06-2026 14:07:12 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 796

OTindex: 2.559

Mooi beestje!

09-06-2026 14:10:57 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.010

OTindex: 98.334

Verrassing.

Slangen lopen meestal niet in kringetjes.

Maar het is duidelijk dat iemand hem kwijt wilde.

09-06-2026 14:32:38 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 796

OTindex: 2.559

Hadden ze hem maar bij mij gebracht!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.