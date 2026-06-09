Zoekactie naar vermiste man Veluwe stilgelegd om aanwezige wolven

Een zoekactie naar een vermiste man in het noorden van de Veluwe is zaterdagavond afgebroken omdat er wolven in het gebied zijn. Reddingsorganisatie SAR Nederland meldt dat het verder zoeken "te onveilig voor mens en dier" zou worden.

Vrijwilligers van SAR Nederland zochten zaterdag in de middag en avond naar de man van 73, die sinds donderdag wordt vermist. "Trackerteams en zoekhonden zijn ingezet om sporen te vinden, maar helaas is de actie rond 22.00 uur stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het zoekgebied, maar ook voor de veiligheid van andere dieren."

Volgens de organisatie wordt zondag verder gezocht. "We vragen inwoners uit Epe en omgeving uit te kijken naar een man op een rode fiets (fietstassen) gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jack", aldus SAR Nederland.



De volgende ochtend is de man levend gevonden door een groepje fietsers.

Reacties

09-06-2026 13:01:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.010

OTindex: 98.334



Klinkt als een Waarom was de man vermist? Waar was hij? Wat was er met hem aan de hand?Klinkt als een eenzame fietser…

09-06-2026 13:05:03 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 796

OTindex: 2.559

Huh? Wie is er bang voor de grote wolf? Hoezo gevaarlijk? Die dieren gaan echt geen groep mensen aanvallen die lichten hebben. Die arme man was meer in gevaar!

09-06-2026 13:17:40 Buick

Oudgediende



WMRindex: 6.130

OTindex: 1.185



Ik vermoed dat de zoekers in tweetallen lopen en het wordt donker dus dan zie je die wolven ook niet echt.

@Spotacus, het is geen optochtIk vermoed dat de zoekers in tweetallen lopen en het wordt donker dus dan zie je die wolven ook niet echt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.