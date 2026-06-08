Wetenschappers hebben brood gebakken met gist dat al duizenden jaren groeit in de ingewanden van de bevroren ijsmummie Ötzi
. De wetenschappers onthulden aan persbureau AFP dat het ging om ‘heel goed’ zuurdesembrood.
Ötzi, die leefde tussen 3350 en 3105 voor Christus, werd in 1991 gevonden in de Alpen op de grens tussen Oostenrijk en Italië. Zijn overblijfselen waren zo goed bewaard gebleven door het ijs, dat wetenschappers de mummie goed hebben kunnen bestuderen.
Een Italiaans team heeft de ijsmummie gebruikt om onderzoek te doen naar oud microbieel leven op het lichaam. Daarbij vonden ze ook gist in de ingewanden en op de huid van de 5300 jaar oude mummie. „Bepaalde bacteriën hebben zich diep in het lichaam gevestigd en zijn daar tientallen jaren blijven bestaan”, vertelde de hoofdonderzoeker van het team.
Na de vondst probeerde het wetenschappelijke team meteen om brood met het duizenden jaren oude gist te bakken. Na drie maanden lukte dat en bleek het nog lekker brood te zijn ook. Hierna willen de wetenschappers proberen om bier te brouwen met het gist.
aan.