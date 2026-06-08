Wetenschappers maken brood met gist uit ingewanden van ijsmummie Ötzi

08-06-2026 16:14:42

Spotcatus

Erelid



WMRindex: 790

OTindex: 2.510



Hoe kom je op het idee om daarmee brood te gaan bakken? Zou niet in me opkomen als ik zo'n onderzoeker was geweest.