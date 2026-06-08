Agressieve vogel valt voorbijgangers aan in Amsterdamse buurt

Een opvallende vogel zorgt de afgelopen dagen voor onrust in de Helmersbuurt in Amsterdam. Volgens AT5 zijn meerdere voorbijgangers, fietsers en bewoners aangevallen door vermoedelijk een kraai of raaf in de omgeving van het Wilhelmina Gasthuisterrein.



De stadszender ontving verschillende meldingen van mensen die zeggen dat de vogel op hun hoofd dook of hen achtervolgde. Sommige slachtoffers hielden daar lichte verwondingen aan over.



Waarom valt de vogel mensen aan?

Volgens Vogelbescherming Nederland gaat het waarschijnlijk om kraaien die aan het broeden zijn. Vogels kunnen in deze periode hun nest fel verdedigen en mensen wegjagen die te dichtbij komen.



De organisatie verwacht dat de overlast tijdelijk is en vanzelf verdwijnt zodra de jongen het nest verlaten.

Reacties

08-06-2026 14:35:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.003

OTindex: 98.309

De vogel beschermt haar jongen. Geef haar eens ongelijk.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.