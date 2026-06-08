Pools meisje (5) overleeft val van elfde verdieping

Een 5-jarig meisje is in Polen van de elfde verdieping van een flatgebouw gevallen. Wonder boven wonder overleefde ze de val. Haar 21-jarige moeder is aangehouden nadat bij haar alcoholgebruik was vastgesteld.



Volgens Poolse media wisten hulpverleners het meisje te reanimeren. Het incident vond gisteren plaats in een woonwijk van de stad Włocławek, op ongeveer 140 kilometer ten noordwesten van de Poolse hoofdstad Warschau. De hulpdiensten werden rond 10.00 uur gealarmeerd en rukten massaal uit.



Op het moment van het ongeluk was het kind onder de hoede van haar moeder. Bij controle werden sporen van alcohol in het bloed van de vrouw aangetroffen. De politie onderzoekt nog hoe het meisje uit het appartement kon vallen.



De moeder wordt ervan verdacht het leven van haar dochter in gevaar te hebben gebracht. Daar staat volgens Poolse media een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar op.



Het kind ligt nog altijd in het ziekenhuis en verkeert in zorgelijke toestand. Volgens lokale media kwam ze terecht op een heg, die de val mogelijk heeft gedempt. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Włocławek zegt dat de moeder alleen met haar dochter in het appartement was en lag te slapen toen het ongeluk gebeurde.

Reacties

08-06-2026 12:03:27 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 787

OTindex: 2.499

Wow, dat is een wonder van zo hoog!

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