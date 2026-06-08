Pollenseizoen duurt 130 dagen langer in steden door lichtvervuiling

Lichtvervuiling zorgt ervoor dat planten en bomen eerder in het jaar pollen gaan produceren en later in de herfst stoppen. Met name in stedelijke gebieden, waar veel lichtvervuiling plaatsvindt, vindt een intensiever en langer pollenseizoen plaats. Dat blijkt uit een onderzoek in het noordoosten van de Verenigde Staten.



Planten gebruiken de lengte van de dag als een van de factoren om te bepalen wanneer ze hun bladeren ontvouwen. Als de dagen langer worden in de lente, treden de planten in bloei en komen pollen vrij. In steden is sprake van veel lichtvervuiling: straatverlichting, reclameborden en autokoplampen die dag en nacht aanstaan. Onderzoekers hebben ontdekt dat planten en bomen in steden daardoor eerder in bloei treden. Het allergieseizoen kan daardoor in de stad wel 130 dagen langer duren, schrijven de onderzoekers.



Na satellietgegevens over nachtelijk licht en pollenconcentraties over een periode van tien jaar te hebben bekeken, ontdekten onderzoekers dat het polleneizoen in steden als New York al vóór 1 maart begint. In gebieden met minder lichtvervuiling, zoals op het platteland van Connecticut, begint het pollenseizoen vaak een maand later. Daarnaast duurde het allergieseizoen in New York tot november, terwijl het in Connecticut vaak al in oktober voorbij was.



Wat al langer bekend is, is dat warmte ook effect kan hebben op de lengte van het pollenseizoen. In steden wordt meer hitte geabsorbeerd door wegen en gebouwen dan op het platteland, wat de lengte van het pollenseizoen ook langer maakt. Om het effect van lichtvervuiling apart te kunnen meten van de invloed van temperatuur, namen de onderzoekers ook temperatuur- en neerslaggegevens mee in hun onderzoek.



Volgens de onderzoekers is het probleem van een lang pollenseizoen ook weer op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door de helderheid van straatverlichting en reclameborden te dimmen. Daarnaast zijn er ook verschillende bomen en planten die minder gevoelig zijn voor licht. De lindeboom bijvoorbeeld is minder gevoelig voor licht dan voor temperatuur en is daardoor minder vatbaar voor een langdurige bloei in stedelijke gebieden. De onderzoekers raden aan bij toekomstige aanplantingen in de stad na te denken over welke boomsoorten worden geplant, zodat de blootstelling aan pollen in steden kan worden verminderd.

Reacties

08-06-2026 10:08:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.001

OTindex: 98.307



Lichtvervuiling is sowieso geen goed idee. Maar blijkbaar nodig? Zelfs in mijn huis, dat een paar passen van het bos staat, is het 's nachts te licht. En niet door de maan Leentje Leerde Lotje Lopen Langs de Lange Lindenlaan…Lichtvervuiling is sowieso geen goed idee. Maar blijkbaar nodig? Zelfs in mijn huis, dat een paar passen van het bos staat, is het 's nachts te licht. En niet door de maan

08-06-2026 10:10:15 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 787

OTindex: 2.499

Lichtvervuiling veroorzaakt veel stress! Ik zou zoooooo graag de sterren willen zien! En ik heb nog hooikoorts ook!

08-06-2026 10:13:40 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.001

OTindex: 98.307



Ja. Of IJsland….



Laatste edit 08-06-2026 10:14 @Spotcatus : in de Sahara gaan wonen?!Ja. Of IJsland….

08-06-2026 10:22:45 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 787

OTindex: 2.499

@allone : De Sahara is mij te warm.....IJsland zou ik wel willen maar voor nu te duur....

08-06-2026 11:42:56 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 787

OTindex: 2.499





Laatste edit 08-06-2026 11:43 @Emmo : Niet veilig! Als ik Rusland zou binnenkomen wordt ik meteen gearresteerd! Ik heb Poetin (en vier andere hooggeplaatste russen een aantal jaren geleden een brief gestuurd dat ik me zorgen maakte over de ontwikkelingen in Rusland. De dingen waar ik voor vreesde zijn inmiddels waarheid daar. Op zich zou ik best in Siberië willen wonen hoor!

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