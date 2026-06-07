Enorme golf sleurt omstanders mee bij tewaterlating in Foxhol

Het beeld is spectaculair te noemen, maar voor sommige omstanders had de tewaterlating in het Groningse Foxhol minder leuke gevolgen. Door de grootte van het schip ontstond een flinke golf in het Winschoterdiep. Omstanders die te dichtbij stonden kregen niet alleen natte voeten, maar gingen zelfs compleet onderuit en in sommige gevallen kopje onder.Christiaan Knapper uit Sappemeer was een van de omstanders. Tegen Hart van Nederland vertelt hij dat hij met zo'n vijftig anderen stond te kijken naar de tewaterlating van de NB758, een 90 meter lang vrachtschip dat scheepsbouwer Royal Bodewes heeft gemaakt. "Bijna elk half jaar gaat daar een schip te water. Ik probeer daar wel altijd te gaan kijken. Elke keer stroomt er wel veel water overheen", aldus Christiaan.De terugslag van het water was volgens Christiaan fors. "Elke keer als een schip te water wordt gelaten, is dat weer een andere gewaarwording. Ik schrik er niet zo snel van wat er vandaag gebeurde. Nu gebeurde er dit, maar soms gaat een schip bijvoorbeeld scheef het water in", zegt hij."Ik denk dat een stuk of vier jongens werden meegesleurd door het water. Ik heb niet precies gezien wat er daarna gebeurde, maar ze stonden gelukkig al snel weer op." Voor de betrokkenen was het even schrikken, maar voor zover bekend raakte niemand ernstig gewond. Christiaan bleef zelf op veilige afstand staan. "Ze waren wel echt nat. Het ging goed, maar als ik had gezien dat het niet goed was gekomen, dan was ik er wel naartoe gegaan."Volgens hem liep het uiteindelijk goed af. "Gelukkig waren het geen ouderen die omvielen, maar jongeren. Dan had je misschien een andere situatie gehad."