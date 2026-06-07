LEGO onthult grootste set ooit: Sagrada Familia met 12.060 steentjes

LEGO heeft zijn grootste set ooit aangekondigd: de LEGO Architecture Sagrada Familia, bestaande uit 12.060 steentjes. Het model recreëert de beroemde basiliek in Barcelona tot in detail en is vanaf vandaag te pre-orderen op de LEGO-site.Met een prijs van €749.99 / $799,99 / £649,99 en een releasedatum op 1 november is het niet de duurste LEGO-set ooit, maar wel de grootste qua aantal onderdelen. Dat record stond tot nu toe op de LEGO World Map met 11.695 steentjes. De duurste set is de nieuwe Death Star van €999,99.De echte Sagrada Familia is een van de bekendste bezienswaardigheden van Barcelona en bovendien de grootste nog niet voltooide katholieke kerk ter wereld. De bouw begon in 1882 en is na meer dan 140 jaar nog altijd gaande. De huidige verwachting is dat het project rond 2034 wordt afgerond.Opvallend genoeg kun je de LEGO-versie dus veel eerder voltooien dan het echte bouwwerk. Terwijl de basiliek in Barcelona nog jaren werk vergt, kun je het LEGO-model al op de plank zetten zodra je klaar bent met bouwen.Volgens LEGO zelf is het model een uitdagend bouwproject dat verschillende fases van de echte constructie volgt. Zo begint het met de apsis en crypte, gevolgd door de Nativity-façade, de enige sectie die architect Antoni Gaudí zelf nog heeft voltooid. Daarna volgen onder andere de Passion-façade, de zijbeuken en de torens, tot uiteindelijk de volledige basiliek is opgebouwd. Met een hoogte van 62 centimeter en een breedte van 47 centimeter is het eindresultaat indrukwekkend, maar nog altijd compact genoeg om tentoon te stellen. Wel is er duidelijk een flinke plan voor nodig om het geheel neer te zetten.De Sagrada Familia zet een nieuw record binnen LEGO en verdringt daarmee de World Map van de eerste plaats in de lijst met grootste sets ooit.