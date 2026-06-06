Jongen (15) zwaargewond door elektrische schok tijdens schoolreis

Een 15-jarige leerling van een Amsterdamse school is begin deze week zwaargewond geraakt tijdens een schoolreis in Duitsland. Dat meldt Het Parool. De jongen zou op een treinstel zijn geklommen.



Volgens de krant gaat het om Rayan, een leerling van de middelbare school Alasca in de hoofdstad.



Rayan kwam tegen de bovenleiding aan en kreeg een zware elektrische schok, bevestigt de school aan de krant. De leerling heeft levensbedreigende brandwonden opgelopen en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij is niet aanspreekbaar.



De jongen zou 's nachts naar een rangeerterrein in de buurt van het hotel in Kehl zijn gegaan. Hij klom daar op een trein om vermoedelijk een foto te maken, toen het misging.



Een bestuurder van de scholenkoepel zegt dat de ouders van de jongen inmiddels naar Duitsland zijn gekomen. "Onze gedachten gaan in eerste instantie naar hen uit."



Het schoolreisje ging naar het Zwarte Woud in Duitsland.

Reacties

06-06-2026 18:16:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.985

OTindex: 98.286

Domme actie. Wie is nu verantwoordelijk? Ouders, school, of de Jongen zelf. Of de DB

06-06-2026 19:26:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.769

OTindex: 28.897

@allone : De jongen zelf. Van iemand van 15 mag verwacht worden dat de prik op een trein ietwat gevaarlijk is. Maar natuurlijk wel een kandidaat voor de Darwin Award

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