Naaktslakken zorgen voor stilstaande achtbanen in Twente
Bij attractiepark Waarbeek in Hengelo kampen ze met een bijzonder probleem. Naaktslakken hebben daar voor een stroomstoring gezorgd. De beesten vonden hun weg richting de elektriciteitskast en dat leidde tot kortsluiting.
Door het voorval zijn vijf attracties tijdelijk gesloten. Het park in Twente laat weten dat de technische dienst hard aan het werk is de problemen op te lossen en schade te herstellen. Ze hopen dat dat voor het einde van de dag is gelukt.
En de slakken? Een aantal heeft het helaas niet overleeft. De overige slakken zijn inmiddels weer in veiligheid gebracht.