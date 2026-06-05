Naaktslakken zorgen voor stilstaande achtbanen in Twente

Bij attractiepark Waarbeek in Hengelo kampen ze met een bijzonder probleem. Naaktslakken hebben daar voor een stroomstoring gezorgd. De beesten vonden hun weg richting de elektriciteitskast en dat leidde tot kortsluiting.



Door het voorval zijn vijf attracties tijdelijk gesloten. Het park in Twente laat weten dat de technische dienst hard aan het werk is de problemen op te lossen en schade te herstellen. Ze hopen dat dat voor het einde van de dag is gelukt.



En de slakken? Een aantal heeft het helaas niet overleeft. De overige slakken zijn inmiddels weer in veiligheid gebracht.

Reacties

05-06-2026 10:20:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.743

OTindex: 28.896

Quote:

De overige slakken zijn inmiddels weer in veiligheid gebracht. Alweer een goede daad van de dierenambulance Alweer een goede daad van de dierenambulance

05-06-2026 10:45:14 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 767

OTindex: 2.461

Maak zo'n elektriciteitskast dan ook dicht! Er mag sowieso geen regenwater in kunnen komen.

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