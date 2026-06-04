Nederland koopt gevonden middeleeuwse ring voor 83.000 euro

Een middeleeuwse gouden ring uit de 9de of 10de eeuw wordt voor 83.150 euro gekocht door de Nederlandse staat. De vinder van de ring was van plan het sieraad in het buitenland te verkopen, en daar stak de regering een stokje voor.De ring gaat deel uitmaken van de Rijkscollectie en wordt in bruikleen gegeven aan een museum. Het is nog onbekend naar welk museum het sieraad gaat.Het sieraad werd in 1997 gevonden bij het Friese dorp Sumar door een man met een metaaldetector. Op de in 1997 gevonden ring is het Lam Gods afgebeeld, omringd door de schrijvers van de vier Bijbelboeken in het Nieuwe Testament: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.De vinder, Pieter de Jong uit Sumar, was met de ring in eerste instantie naar het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch gegaan. Hij zei vorig jaar in een interview met Trouw dat hij de ring wil verkopen, omdat hij twee dochters heeft. "Als ze ouder worden wil ik dat ze allebei hetzelfde deel kunnen krijgen. En een ring kun je niet delen. Dat zit er een beetje achter."Volgens hem was er internationaal grote belangstelling voor zijn sieraad. "Ik hoopte op een verkoop in Londen, New York of Genève."De ring is na de vondst een tijd tentoongesteld in een streekmuseum in Burgum, in de buurt van Sumar. In 2022 werd de ring beschermd cultuurgoed. Daardoor kreeg de minister de mogelijkheid om te voorkomen dat de ring Nederland verlaat.Voormalig cultuurminister Eppo Bruins wilde voorkomen dat de ring in buitenlandse handen zou vallen en regelde dat de Staat het sieraad zou kopen, als de ring niet binnen Nederland werd verkocht. In maart vorig jaar gaf het ministerie aan dat als de ring niet binnen zes weken verkocht was, het als aanbod gold voor de Staat om het sieraad te kopen.De ring hoort volgens minister Rianne Letschert (OCW, D66) thuis in de Rijkscollectie. "Zo zijn we allemaal een beetje eigenaar en kunnen zoveel mogelijk mensen het blijven bewonderen."