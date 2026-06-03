Hoog-risicohondenschool moet weg en vindt geen nieuwe plek

Eigenaresse Wenda Las van Bennekom van een trainingsschool voor zogenaamde hoog-risicohonden in Lelystad is ten einde raad. Ze moet weg van haar huidige plek, want die krijgt een nieuwe bestemming. Het trainingscentrum zoekt al twee jaar naar een nieuwe locatie. De gemeente Lelystad wil wel meewerken, maar loopt naar eigen zeggen op tegen een muur van wet- en regelgeving."Ik noem het liever geen hoog-risicohonden, zoals de overheid de dieren noemt, maar zware jongens en pittige meiden", zegt Las van Bennekom.Zij richtte het Molosser Training Center (MTC) op en is een erkende expert in Nederland op het gebied van krachtige rassen. Haar expertise is volgens haar klanten uniek op dit niveau met honden en eigenaren van dit type dier."Het valt niet altijd mee in een drukke omgeving zulke grote zware honden veilig te houden. Daar heb je hulp bij nodig", zegt Wenda. Naast Lelystad heeft ze andere steden geprobeerd."Almere nee, Dronten nee, Swifterbant nee, het is allemaal nee. Iedere keer weer vanwege de honden die we trainen. En dat is extra bitter. Want iedereen vindt iets van de honden. Op het moment dat we preventief bezig kunnen zijn, is er voor ons geen locatie beschikbaar", zegt de trainster."Waar gaan de mensen dan heen?" vraagt Wenda zich hardop af. Veel hondenscholen willen de honden überhaupt niet hebben, ze worden gewoon geweigerd."Wenda hoopt dat overheden inzien dat de school ervoor zorgt dat ongelukken, zoals 22 mei in Hilversum met een 7-jarig jongetje die in zijn gezicht werd gebeten, worden voorkomen door goede trainingen. "Niet alleen zit en down", zegt zij. Maar trainingen voor het hele pakket gedragingen en situaties wat je met zo'n hoog-risicohond kan tegenkomen.