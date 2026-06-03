Kamer: geef kind niet meer automatisch achternaam vader bij onenigheid

Als ouders het niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind, dan moet het kind niet meer automatisch alleen de naam van de vader krijgen. GroenLinks-PvdA en D66 krijgen voor dat voorstel zeer waarschijnlijk steun van de VVD, CDA en JA21. Daarmee heeft het een meerderheid in de Tweede Kamer.



Dat kinderen in zo'n situatie de achternaam van hun vader krijgen is de zogeheten 'vangnet-norm'. Die komt voort uit de oude traditie dat kinderen binnen een huwelijk de naam van de vader kregen. Maar het zou beter zijn als een kind dan een gecombineerde, dubbele achternaam krijgt, stellen GroenLinks-PvdA en D66.



Voor het (ook) gebruiken van de naam van de moeder is nu expliciete toestemming nodig. Dat is volgens de Kamerleden Mutluer (GroenLinks-PvdA) en Sneller (D66) niet meer van deze tijd.



In hun motie, waar vandaag over wordt gestemd in de Tweede Kamer, staat dat het automatisme zo snel mogelijk moet worden geschrapt en vervangen moet worden door een regeling die uitgaat van de gelijkwaardigheid van de ouders. Bijvoorbeeld door een kind de achternamen van vader én moeder te geven, in alfabetische volgorde.



VVD, CDA en JA21 staan positief tegenover het voorstel. Vanochtend houden de fracties hun wekelijkse fractievergadering en de verwachting is dat ze zullen besluiten voor de motie te stemmen.



"De huidige vangnet-norm sluit niet aan bij de hedendaagse opvatting over gelijkwaardigheid tussen ouders", vinden Mutluer en Sneller. Bovendien kan de regeling misbruikt worden om druk uit te oefenen op de partner in gevallen van intieme terreur en dwang.



Dat is ook wat Bureau Clara Wichmann ziet. Deze organisatie, die zich inzet voor de rechten van vrouwen, vindt het positief dat het sinds 2024 mogelijk is om een kind een gecombineerde achternaam te geven. Maar nog steeds worden moeders benadeeld door de wet, stelt het bureau.



Zo'n gecombineerde achternaam is alleen mogelijk met instemming van beide ouders, maar als die inmiddels uit elkaar zijn ontstaat er vaak een impasse. Een man kan zijn toestemming om een tweede achternaam toe te voegen inzetten om iets gedaan te krijgen van zijn ex. Daarom stellen GroenLinks-PvdA en D66 voor om ook een geschillenregeling in het leven te roepen.



Vorig jaar klopten ongeveer honderd vrouwen bij Clara Wichmann aan omdat ze opliepen tegen een weigering van hun ex-partner.

Reacties

03-06-2026 16:10:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.719

OTindex: 28.894

Goed. Dubbele namen. Mevrouw Pietersen en mijnheer Willemsen krijgen een spruit. Die heet van achteren dan Pietersen Willemsen (of andersom).

Die spruit trouwt met ene van de Berg Jansen.

Wordt het resulterende kleinkind dan "van den Berg Jansen Pietersen Willemsen"?



Ergens moet je een keus maken, anders wordt het een soepzootje.

03-06-2026 17:51:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.962

OTindex: 98.231

@Emmo : In Spanje krijgt een kind altijd twee achternamen: traditioneel de eerste achternaam van de vader, gevolgd door de eerste achternaam van de moeder. Maar er is een keuze, dus het moet niet de eerste achternaam zijn…

03-06-2026 18:36:01 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 752

OTindex: 2.398

Dobbelsteen opgooien dan?

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