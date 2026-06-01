Chinees geboortebeleid raakt condoomverkoop Durex

De Chinese overheid heeft begin dit jaar verschillende maatregelen genomen om het geboortecijfer omhoog te krijgen, namelijk door de aankoop van anticonceptiemiddelen minder aantrekkelijk te maken. Dat meldt de Financial Times. De Brits-Nederlandse producent van Durex-condooms, Reckitt, ziet al een daling in de omzet van 5 procent over het eerste kwartaal.



De Chinese overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de aanschaf van anticonceptiemiddelen minder aantrekkelijk te maken. Condooms waren in China voorheen vrijgesteld van btw. Begin dit jaar werd die vrijstelling afgeschaft en sindsdien betalen consumenten 13 procent btw over hun condoomaankopen. Daarnaast is de marketing van anticonceptiemiddelen aan banden gelegd. Livestreaming, een belangrijk verkoopkanaal in China voor consumentengoederen, valt nu onder de Chinese reclameregels. Die schrijven voor dat demonstraties, close-ups, claims of interactie niet zijn toegestaan in een livestream. Dat zal de verkoop via livestreams flink beperken, voorspelt een analist van marktonderzoeker Jefferies, David Hayes. 'Een livestream volgens de regels kan er namelijk niet in slagen de consument te boeien', aldus Hayes.



Vorig jaar bedroeg de omzetgroei van Durex in China nog 40 procent, wat betekent dat er een flinke vertraging heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal. Daarnaast ondervindt het bedrijf ook druk van de economische gevolgen door de sluiting van de Straat van Hormuz. De Maleisische condoomproducent Karex Bared, een leverancier van Durex, zag zich in april genoodzaakt de prijzen met 20 tot 30 procent te verhogen, vanwege problemen in de toeleveringsketen door de oorlog in Iran.



China ziet zijn bevolking al sinds 2021 krimpen en het verschil tussen het geboortecijfer en het sterftecijfer wordt elk jaar groter. Dat bracht de overheid ertoe in 2016 het eenkindbeleid af te schaffen en stellen vanaf 2021 toe te staan om drie kinderen te krijgen. Daarnaast werd in 2025 een staatssubsidie ingevoerd voor ouders van jonge kinderen: gezinnen ontvangen 3.600 yuan (531 Amerikaanse dollar) per jaar voor elk kind onder de drie jaar.



De recente maatregelen om het gebruik van anticonceptiemiddelen te ontmoedigen passen in het beleid van een geboortestimulerende overheid, maar niet iedereen is blij met de nieuwe maatregelen. Influencers wijken uit naar het socialmediaplatform Red Note om toch livestreams voor condoomverkoop te maken. Een recente livestream op RedNote droeg de titel 'geen grenzen aan vrouwelijk geluk'.

Reacties

01-06-2026 10:21:25 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 726

OTindex: 2.356

Nog niet zo lang geleden hadden ze beleid dat mensen maar 1 kind mochten krijgen! Vrouwen werden gedwongen om abortus te ondergaan en/of zich te laten steriliseren! Dat is nu dus helemaal omgeslagen!

01-06-2026 11:00:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.672

OTindex: 28.892





Hoe meer je je met de natuurlijke gang van zaken bemoeid, hoe groter de kans dat het scheef loopt. @Spotcatus : tja, dat is op wel meer gebieden zo: hollen of stilstaan.Hoe meer je je met de natuurlijke gang van zaken bemoeid, hoe groter de kans dat het scheef loopt.

01-06-2026 11:11:00 NuxVomica

Lid

WMRindex: 22

OTindex: 20

Durex komt in de problemen. Hopelijk gaan ze hieraan niet kapotje!

01-06-2026 12:05:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.927

OTindex: 98.197

@NuxVomica :



Er zijn al teveel mensen op deze planeet. En laat mensen toch zelf beslissen wat ze willen 🙄 Er zijn al teveel mensen op deze planeet. En laat mensen toch zelf beslissen wat ze willen 🙄

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.