Vijf goudzoekers die vastzaten in een grot in Laos zijn gered

Vijf goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Dat melden diverse internationale media op basis van betrokken reddingswerkers.Acht goudzoekers kwamen 1,5 week geleden vast te zitten toen de grot volstroomde met water door zware regenval en een aardverschuiving. Een van hen wist te ontkomen en schakelde hulp in. Vijf goudzoekers werden woensdag gelokaliseerd. De twee anderen zijn nog altijd vermist.Gisteren werd de eerste van de vijf gevonden goudzoekers uit de grot gered, nadat reddingswerkers veel water uit de grot hadden gepompt. Daardoor was een veilige redding mogelijk, meldde de Laotiaanse reddingsorganisatie Rescue Volunteer for People. De man is naar het ziekenhuis gebracht.Vandaag kwamen de andere vier mensen levend uit de grot. Ze zouden dat op eigen kracht hebben gedaan. Het is nog onduidelijk hoe het staat met hun gezondheid.Volgens een Thaise krant hebben de vastzittende goudzoekers houten dienbladen, die gebruikt worden voor het goudzoeken, gegeten om in leven te blijven.De zoektocht naar de twee vermisten gaat ondertussen door. Een team probeert het water dieper in de grot weg te pompen. Een ander team zoekt verder in het gebied aan de andere kant van de berg, zegt een Maleisische reddingsduiker tegen CNN. Volgens CNN wordt aangenomen dat de twee vermisten eerder dan de andere goudzoekers de grot in waren gegaan.De reddingsactie duurde dagen, omdat het betreden van de grot riskant is: hij is ongeveer 100 meter diep en heeft verschillende kamers. Daarnaast zijn de gangen zo smal dat je er alleen kunt kruipen. De rotsen zijn op veel plekken scherp en het water stond hoog - doordat het bleef regenen ging het leegpompen van de grot moeizaam.Bij de reddingspoging was veel hulp ingeschakeld: militairen, politieagenten, medische teams en inwoners waren opgeroepen. Volgens persbureau AP waren naast Indonesische, Franse en Australische specialisten ook hulpverleners uit Thailand aanwezig die betrokken waren bij de bevrijding van twaalf jongens die in 2018 twee weken vastzaten in een Thaise grot.