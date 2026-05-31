Gaanderense ondernemer zet waarschuwingsbord bij flexflitser

Het zal de meeste mensen uit Gaanderen en omgeving niet ontgaan zijn: dé flitser die tijdelijk aan de Rijksweg staat. De gemeente heeft deze zogenoemde ‘flexflitser’ sinds kort geplaatst om het aantal hardrijders terug te dringen. De medewerkers van Lady W Mode hebben nu zelf het heft in handen genomen en hebben een opvallend bord geplaatst om automobilisten te waarschuwen voor de torenhoge boetes.“Het is natuurlijk goed dat er minder hard wordt gereden en dat er iets aan gedaan wordt. Maar dit schiet zijn doel een beetje voorbij”, zegt Robin Meier, een medewerker van Lady W Mode in Gaanderen, dat schuin tegenover de flitser gevestigd zit. Inmiddels zouden honderden mensen een boete hebben gekregen door de flitser.“Ik heb mensen gesproken die al zeven bekeuringen hebben gehad of boetes boven de duizend euro. Je krijgt die boete ook pas twee weken later binnen, dus tegen die tijd ben je misschien al wel twintig keer onbewust langs die flitser gereden.”De flexflitser wordt ingezet op drie locaties in de gemeente Doetinchem: de Liemersweg, de Gaanderenseweg en de Rijksweg in Gaanderen. Op deze wegen bestaan al langere tijd zorgen over snelheidsovertredingen en verkeersonveiligheid. De mobiele flitspaal wisselt iedere acht weken van locatie. In Gaanderen staat de flitser inmiddels zo’n vijf weken.Ook de ondernemer zelf heeft inmiddels boetes op de mat gekregen. “Inmiddels al twee”, vertelt hij. “Ik reed een keer ongeveer 37 kilometer per uur en dat kostte me al zo’n 120 euro. Mijn vrouw reed 42 en kreeg een boete van ongeveer 205 euro. Dat loopt wel snel op.”Volgens hem moeten ook klanten diep in de buidel tasten, en dan niet voor zijn kleding. “Ik heb van klanten gehoord dat ze meerdere boetes hebben gekregen en inmiddels al boven de 900 euro zitten. Daarom vind ik dat het zijn doel voorbijschiet. Als je 37 rijdt op een weg waar je 30 mag, dan ben je toch niet echt een hardrijder?”Om automobilisten te waarschuwen voor de prijzige verrassingen in de vorm van een paarse brief op de deurmat, besloot de winkel een eigen bord neer te zetten met daarop de tekst: ‘Pas op: flitser’.“Ik was eerst nog een beetje huiverig voor reacties van bijvoorbeeld de politie, maar dat viel gelukkig mee”, zegt Meier. In plaats daarvan kreeg hij juist veel positieve reacties van klanten en buurtbewoners. “Ik merk ook dat mensen het bord zien en eerder gaan remmen. Het werkt dus eigenlijk ook preventief tegen hardrijden.”Volgens de gemeente zijn de locaties van de flexflitser zorgvuldig gekozen op basis van snelheidsmetingen en ongevallencijfers, in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Op de Rijksweg reed volgens eerdere metingen ongeveer 15 procent van de weggebruikers harder dan 42 kilometer per uur, terwijl daar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt.