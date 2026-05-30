Miljoenen bijen ontsnapt na ongeluk op snelweg VS

Bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n twee miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met 600 tot 800 bijenkasten moest uitwijken voor een auto, waarop de truck kantelde en een deel van de bijen ontsnapte.Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en is overgebracht naar het ziekenhuis, melden lokale media.De snelweg was na het ongeluk acht uur dicht en bergingsdiensten hielpen met het opruimen van de bijenkasten.Imkers uit de omgeving hielpen bij het vangen van de bijen. Mensen die in de buurt wonen en allergisch zijn voor bijensteken, krijgen het advies voorlopig binnen te blijven.