Duitse redders bergen varende auto

Redders van het station Maasholm van de Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchigen beleefden op 1e pinksterdag een primeur: ze borgen voor het eerst in de geschiedenis een auto!De eigenaar van het amfibievoertuig sloeg in de loop van de middag alarm omdat zijn motor was uitgevallen en het voertuig daardoor stuurloos was. Vanaf station Maasholm, aan de Oostzee ten oosten van Flensburg, rukte de reddingboot Hellmut Manthey uit.Kennelijk omdat hij niet erg zeker was van de betrouwbarheid van zijn voer- annex vaartuig had de autoschipper vooraf al een sleepkabel aan een sleepoog gebonden. De redders konden de sleep zodoende makkelijk aanpikken en naar het strand van Haddeby brengen.Daar moest vanwege de geringe diepgang een redder in overlevingspak als een echte trekschuitjager de auto tot het strand slepen waar een jeep klaar stond voor het laatste deel van het traject.