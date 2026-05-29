Even geen pirouette op stierenballen: vloermozaÃ¯ek in Milaan gerestaureerd

Met je hiel over de testikels van een stierenmozaÃ¯ek wrijven en drie keer ronddraaien, dat moet er gebeuren in de overdekte winkelstraat Galleria Vittorio Emanuele II in Milaan om eeuwig durend geluk en rijkdom af te dwingen. En dat is wat toeristen de afgelopen jaren massaal hebben gedaan. Zo vaak zelfs dat de stierenballen van het beroemde mozaÃ¯ek toe zijn aan vervanging. Gisteren is de restauratie van start gegaan.



"Dagelijks voeren duizenden mensen het beroemde hieldraai-gebaar uit", aldus een gemeenteraadslid uit Milaan tegen de BBC(opent in nieuw venster). "De roze tegels waaruit de testikels bestaan, slijten daardoor weg."



De steigerende stier is onderdeel van een beige en blauw inlegwerk van duizenden kleine marmeren steentjes. Het mozaÃ¯ek werd rond 1867 in Milaan geplaatst als eerbetoon aan Turijn, de eerste hoofdstad van ItaliÃ«. Het stadswapen van Turijn is een steigerende stier.



Vanaf de eerste dag draaien mensen hun pirouette op de stier in de drukke winkelgalerij. Eerst deden vooral de inwoners van Milaan dit, tegenwoordig met name toeristen.



Dat ze roze zijn was echter niet meer te zien. Volgens de stadsautoriteiten was er een kleine krater ontstaan, daar waar ooit de beroemde stierenballen zaten. Restaurateur Gianluca Galli is inmiddels begonnen met de herstelwerkzaamheden. Lokale media schrijven dat dit met de hand gebeurt, uiteraard onder belangstelling van vele toeristen. Galli verwacht zo'n drie dagen bezig te zijn.



Voor de restauratie is zo'n 5000 euro uitgetrokken. Het is overigens niet de eerste keer dat de stier onder handen wordt genomen. In 2017 werd hij ook al gerestaureerd.

Reacties

29-05-2026 19:47:55 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.908

OTindex: 98.162

Duurste ballen ter wereld?!

