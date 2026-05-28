Ministers verbaasd door eigen salaris

Wat verdient een minister eigenlijk precies? Die vraag zorgde deze week voor opvallende reacties in Den Haag. Terwijl minister Hans Vijlbrief een nieuw wetsvoorstel indiende om salarissen binnen bedrijven transparanter te maken, werden verschillende ministers zelf geconfronteerd met hun eigen inkomen. En dat leverde opvallende antwoorden op.

Tijdens gesprekken voorafgaand aan de ministerraad kregen meerdere ministers vragen over hun salaris. Daarbij werd een bedrag van ruim € 205.000 genoemd. Opvallend genoeg leken sommige bewindspersonen daar zelf behoorlijk verbaasd over. “Ik ben meestal nooit bezig met de exacte getallen”, reageerde een minister. “Zeker niet, omdat je dat dan niet op je bankrekening terugziet.” Een andere minister reageerde enigszins verbaasd: “Dat staat niet op mijn bankrekening.”



Toch benadrukten ministers ook dat openheid over salarissen logisch is. VVD-leider Dilan Yeşilgöz noemde het “superterecht” dat iedereen kan zien wat politici verdienen. Volgens haar hoort die transparantie simpelweg bij een publieke functie.



De opvallende uitspraken kwamen omdat eerder minister Hans Vijlbrief een nieuw wetvoorstel aankondigde rondom loontransparantie. Als de wet wordt aangenomen, moeten bedrijven straks veel duidelijker worden over salarissen binnen hun organisatie. Werknemers krijgen meer inzicht in wat collega’s verdienen en werkgevers moeten objectieve systemen gebruiken voor functiewaardering en salarisschalen.



Ook wordt het verboden om tijdens sollicitaties te vragen naar het vorige salaris van kandidaten. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat loonverschillen zich blijven opstapelen wanneer iemand van baan wisselt. Daarnaast moeten organisaties met meer dan honderd werknemers regelmatig rapporteren over loonverschillen binnen het bedrijf.



De belangrijkste reden achter het wetsvoorstel is de aanhoudende loonkloof tussen mannen en vrouwen. Volgens Vijlbrief verdienen vrouwen in veel gevallen nog steeds minder voor vergelijkbaar werk. “Vaak weten mensen dat niet eens”, zegt de minister. “En als je het niet weet, kun je het gesprek met je werkgever ook moeilijk aangaan.”



Vakbond FNV noemt het wetvoorstel daarom een belangrijke stap richting eerlijkere salarissen. Ook werkgeversvereniging AWVN reageerde opvallend positief en spreekt van een noodzakelijke cultuurverandering. Of de wet daadwerkelijk wordt aangenomen, moet de Tweede Kamer nog bepalen. Maar één ding is inmiddels wel duidelijk: het gesprek over salarissen wordt de aankomende tijd waarschijnlijk een stuk minder ongemakkelijk en vooral een stuk zichtbaarder.

