Honderden goudstaven ontdekt in huis ex-topfunctionaris CIA

Een man die tot voor kort een hoge functie had bij de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, is opgepakt na de vondst van 303 goudstaven in zijn huis. Hij zou het goud met een waarde van ruim 40 miljoen dollar (circa 34,5 miljoen euro) van zijn werk mee naar huis hebben genomen.



Deze David Rush wordt verdacht van het stelen van overheidsgeld. Onder meer The New York Times meldt dat hij tussen november en maart 'een aanzienlijke hoeveelheid buitenlandse valuta en tientallen miljoenen dollars aan goudstaven voor werkgerelateerde onkosten' aanvroeg en ontving.



Toen de CIA onderzoek deed naar waar de staven waren opgeslagen, bleek dat ze de locatie van het goud niet konden achterhalen.



Agenten van de veiligheidsdienst FBI doorzochten vorige week de woning van Rush in de staat Virginia. Naast het goud werden ook 35 luxe horloges en zo'n 2 miljoen dollar aan cash aangetroffen. Rush had volgens de media een hoge functie bij de CIA.



Uit gerechtelijke documenten blijkt dat Rush een topgeheime veiligheidsmachtiging had. Hij wordt er nu ook van beschuldigd te hebben gelogen op zijn cv over zijn opleiding en militaire dienst.

Reacties

28-05-2026 17:00:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.898

OTindex: 98.136

Rush‘ Hour of truth.

Snel gewonnen en snel geronnen.



28-05-2026 17:41:58 NuxVomica

Junior lid

WMRindex: 10

OTindex: 10

Ach, hij had ze niet gestolen. Die staven waren te logeren bij hem, dat wilden ze zo graag.....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.