Britse jongen met tourette van vlucht gehaald na roepen van 'bom'

Een 13‑jarige Britse jongen met het syndroom van Gilles de la Tourette is geweigerd op een vlucht vanuit Londen, omdat hij 'bom' had geroepen. De jongen had volgens zijn moeder last gekregen van zijn tics terwijl hij in het vliegtuig zat. Het personeel besloot daarop dat de jongen niet mee mocht vliegen.



Volgens luchtvaartmaatschappij British Airways werd de beslissing genomen vanwege veiligheidsoverwegingen, maar zijn ouders noemen het tegenover de BBC discriminatie.



De vader van de jongen noemt het een 'afschuwelijke' ervaring. Hij zegt flink aangedaan te zijn door de situatie. Onder begeleiding van gewapende agenten werd het gezin uit het vliegtuig gehaald. De familie had 4000 pond uitgegeven aan de vlucht naar Spanje.



Naar eigen zeggen heeft het gezin het vliegtuigpersoneel een dag voor de vlucht gewaarschuwd voor wat hun zoon eventueel zou kunnen zeggen, omdat hij vliegangst heeft.



Een woordvoerder van British Airways zegt dat het om een ‘complexe en aangrijpende situatie’ gaat. Volgens haar was de aandoening van de jongen niet de reden voor de weigering. "Door een aantal bijkomende factoren is besloten de groep niet op de vlucht toe te laten."



Gilles de la Tourette is een neuro-psychiatrische aandoening die naar schatting bij 1 op de 100 mensen voorkomt. Veel mensen hebben de aandoening in lichte mate, soms zelfs zonder het te weten. ADHD, OCD of autisme zijn eraan verwant en gaan er vaak mee gepaard. Niet zelden krijgen mensen met tourette dan ook een van díé diagnoses terwijl ze eigenlijk tourette hebben.



Tourette wordt gekenmerkt door tics, zoals motorische bewegingen of vocale uitingen. Vaak beginnen de tics op jonge leeftijd, pieken ze rond de 10 tot 12 jaar en nemen ze na de puberteit wat (of helemaal) af. Maar tourette bestaat uit meer dan tics: 86 procent van de mensen met tourette heeft meer symptomen en aandoeningen.

Reacties

27-05-2026 17:38:31 allone

Oudgediende



4000 pond is een hoop geld. De ouders hadden British Airway al ingelicht. En toch worden ze geweigerd? triest …

