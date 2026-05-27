Niels Wennemars wint beroemde Britse kaasrolwedstrijd: Ik ben hier een god

Voor het eerst is een Nederlander het snelst over de finish gekomen bij het jaarlijkse kaasrolkampioenschap in Gloucester in Engeland. De 21-jarige Niels Wennemars wist internationale tegenstanders en lokale helden achter zich te laten in de jacht op een rollende kaas.Bij het kaasrollen rennen deelnemers tegelijk van een steile heuvel, Cooper's Hill, naar beneden. Ze gaan in theorie achter een kaas aan die van dezelfde heuvel afrolt, maar in de praktijk niet in te halen is. Wie als eerst over de finish onderaan de heuvel komt, wint.Het evenement is een lokale traditie; de eerste editie werd gehouden in 1836. De laatste jaren is het evenement steeds populairder geworden, ook op sociale media. Het kaasrollen trekt inmiddels deelnemers van over de hele wereld.Al sinds het begin van het evenement worden er in de mannencategorie meerdere races gehouden op één dag, waardoor er ook meerdere winnaars zijn. Naast Wennemars won onder anderen de Duitser Tom Kopke. Hij won vorig jaar en in 2024 ook.Ook Wennemars, broer van schaatser Joep Wennemars en zoon van oud-schaatser Erben Wennemars, zag beelden van de wedstrijd op zijn tijdlijn voorbijkomen en kwam op het idee naar Gloucester af te reizen. "Wij zijn toch het land van de kaas. Maar nog nooit had een Nederlander het geprobeerd. Ik dacht: ik ga dit doen, en ik ging er ook in voor de winst."Wennemars is fanatiek sporter, actief op TikTok en houdt naar eigen zeggen wel van extreme uitdagingen. "Dit is heel rauw. Het is niet eens een officieel evenement, je moet op de dag zelf daarnaartoe komen en aan de start verschijnen."Meedoen is niet zonder gevaar. De meeste deelnemers gaan op de steile afdaling al snel onderuit. Ieder jaar raken mensen gewond, soms belanden ze zelfs in het ziekenhuis.Maar de nieuwbakken kampioen had een strategie, zegt hij. "Ik heb van tevoren goed nagedacht hoe ik het zou doen. Iedereen start hard, maar dan kunnen ze hun bovenlichaam halverwege de heuvel niet meer bijhouden met hun benen. Als je over de hele heuvel een bepaald tempo aanhoudt, blijf je zo lang mogelijk overeind."Bovendien is hij naar eigen zeggen "niet zo snel bang". "Natuurlijk was het wel spannend, maar ik had er ook veel zin in. Het is wel enigszins gecontroleerd: ik ben fit en heb een goede motoriek."Wennemars, die met een koprol over de finish kwam, is wel verbaasd over de enorme aandacht voor zijn winst. Niet alleen van de internationale media onderaan de heuvel, maar ook van alle inwoners in het dorp waar de race gehouden wordt."Ik ben hier een god!", roept hij lachend door de telefoon. "Ik ben zonder te overdrijven al 200 keer met mensen op de foto geweest. En als ik hier met deze kaas rondloop, krijg ik overal gratis te drinken."De kaas - een Double Gloucester - gaat mee naar huis. "Hij is perfect, precies zoals ik het lekker vind. En hij is best groot, dus ik wil hem graag delen met familie en vrienden."