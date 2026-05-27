Duitser belandt in 'benarde situatie': verliest schoen in bizonverblijf

De Duitse politie heeft zondagavond een man uit een bizonverblijf in München gered. De 23-jarige Duitser was daar beland omdat hij een schoen, die hij naar eigen zeggen per ongeluk over het hek had gegooid, wilde terughalen.



De politie meldt dat de man zondagavond rond 21.45 uur contact opnam. Hij zei verdwaald te zijn geraakt. Volgens de politie was hij 'onvrijwillig in het bizonverblijf' door de schoen.



Toen de 23-jarige erachter kwam dat hij in het verblijf terecht was gekomen, trok hij zich terug achter een 'elektrisch' hek en kon hij het terrein niet meer af. 'Samen met dierentuinpersoneel wisten agenten de man uiteindelijk uit zijn benarde situatie te bevrijden', schrijft de politie.



De Duitser liep schaafwonden en hoofdletsel op. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verloren schoen is teruggevonden.

Reacties

27-05-2026 09:49:37 NuxVomica

[u]Bizon[/s]der verhaal. Hoewel....ik loop ook weleens per ongeluk met mijn schoenen te gooien, dat is toch doodgewoon?

27-05-2026 10:36:38 allone

@NuxVomica : ja hoor heel gewoon. Iedereen trekt voortdurend zijn schoenen uit om er mee te gooien. En verdwaald dan. En merkt verdwaasd dat hij tussen bizons rondloopt. Kan iedereen overkomen.



27-05-2026 15:55:38 omabep

@allone :

Zou best eens kunnen, voor Oktoberfest is het te vroeg.

