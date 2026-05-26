Woonark in Zwartsluis dreigt te zinken, maar bewoners zijn op vakantie

Het zal je maar gebeuren: ben je op vakantie, zinkt thuis je woonboot. Het overkwam bewoners van een woonark in Zwartsluis zondagmiddag. Door een lekkage liep het drijvende huis vol water en moest de brandweer ingrijpen om het letterlijk van de ondergang te redden.De woonark aan de Nieuwesluis in Zwartsluis liep zondagmiddag deels vol met water en dreigde te zinken. De woonboot maakte slagzij, waarna brandweerkorpsen uit Zwartsluis, Giethoorn en Zwolle uitrukten met speciaal materieel voor waterongevallen.Bij aankomst bleek de situatie lastig: de bewoners waren niet thuis, maar op vakantie. Volgens omstanders is er telefonisch contact met hen geweest.De brandweer probeerde aanvankelijk de deur van de woonark zonder schade te openen door het slot te 'flipperen' (een plastic pasje tussen de deur en het kozijn schuiven, red.), maar dat lukte niet. Uiteindelijk werd een raampje van de deur geforceerd om binnen te komen.De oorzaak van het probleem bleek een waterleidingbreuk in de cv-installatie te zijn. Daardoor stroomde langere tijd water de woonark in.De brandweer draaide aan wal de watertoevoerleiding dicht en begon vervolgens met het leegpompen van de ark. Daarmee is voorkomen dat het schip verder wegzakte of voorgoed 'het ruime sop koos'.Op de kade trok de scheefhangende woonark veel bekijks van omstanders.