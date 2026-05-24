In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. Ze zouden schreeuwend en huilend zijn aangetroffen.
Het gaat om twee jongens van 3 en 5 jaar oud, vermoedelijk broers van elkaar. Een man vond ze in de buurt van het dorp Monte Novo do Sul, ongeveer 60 kilometer ten zuidoosten van Lissabon. "In mijn achteruitkijkspiegel zag ik ze schreeuwend en huilend op me afkomen", zegt de man tegen Sic Noticias
De jongens vertelden vervolgens aan de politie dat ze Frans zijn en door hun moeder en stiefvader waren achtergelaten.
De jongens zeggen dat ze door hun ouders een blinddoek om kregen, waarna ze iets in het bos moesten gaan zoeken. Ze dachten dat het een spelletje was, maar al snel bleek dat ze door hun ouders waren achtergelaten.
De man die de broers later langs de weg vond, zegt dat hij snel door had dat ze bewust waren achtergelaten. In hun rugzakken zaten een setje reservekleren, een pakje koekjes, twee stuks fruit en een fles water.
De kinderen zijn nu onder de hoede van de Portugese kinderbescherming. De Portugese krant Correio do Manhã schrijft dat de vader melding heeft gedaan bij de Portugese politie. Volgens de krant was de moeder met de kinderen uit Frankrijk gevlucht. Zij en de stiefvader worden gezocht door de politie.
