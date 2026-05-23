Freek en Eva winnen Zweeds onbewoond eiland: Echt bizar

Rust, klotsende golven en ongerepte natuur: een eigen onbewoond eiland klinkt voor de meeste mensen als een droom, maar voor Freek (24) en Eva (23) uit Berlicum en Den Bosch is het sinds kort werkelijkheid. Na een winactie van het Zweedse toerismebureau Visit Sweden is het koppel een jaar lang de beheerder van het eilandje MedbÃ¥dan.



"Ik voel me een BN'er", reageert Freek opgetogen. Sinds Visit Sweden op Instagram aankondigde dat hij en zijn vriendin Eva bij de vijf winnaars horen, staat hun telefoon roodgloeiend. "Het is echt bizar."



Het toerismebureau kwam eerder dit jaar met een opvallende campagne om toeristen naar het land te trekken. Je zou het misschien niet verwachten, maar Zweden telt meer dan 267.000 eilanden. Groot en klein, bewoond en onbewoond. Het land schreef een wedstrijd uit om beheerders te vinden voor vijf onbewoonde eilanden. Iedereen boven de 18 jaar mocht meedoen, behalve inwoners van het Scandinavische land en miljonairs.



Meer dan tweeduizend mensen uit honderd landen bleken daar wel oren naar te hebben. De gelukkigen krijgen naast de beschikking tot het eiland ook een reischeque waarmee ze een retourvlucht naar Zweden voor twee personen kunt verzilveren.



Eva stuitte een paar maanden geleden op de winactie via Instagram. "Ze had al heel snel zoiets van: joh, daar moeten we gewoon aan meedoen", vertelt Freek. "Ik was in het begin nog sceptisch. Ik dacht dat er een addertje onder het gras zou zitten en de hele wereld mee zou doen, dus dat we daarom nooit zouden winnen."



Avonturen zijn het koppel niet vreemd. Eerder maakten ze een backpackreis van negen maanden door Zuidoost-AziÃ« en AustraliÃ«. "Back to basics zit er bij ons dus wel aardig in."



De opdracht van Visit Sweden was om een videoboodschap te maken waarin de deelnemer vertelt waarom hij of zij het eiland waard is. Maar Freek en Eva wilden meer doen dan droog voor de camera een betoog houden. "Dat doet waarschijnlijk iedereen, dachten we. Wij hebben het roer omgegooid en een creatief, jeugdig Gen Z-filmpje gemaakt."



In de video vinken Freek en Eva een checklist af voor de 'grootste Zwedenfans van Nederland'. Ze rijden in een Volvo, luisteren naar ABBA, eten knÃ¤ckebrÃ¶d en winkelen bij IKEA. Op het einde blijft er Ã©Ã©n vakje over: een Zweeds eiland bezitten. "Het was ons eerste filmpje samen, maar we hadden superveel lol tijdens het maken. Er gaan er zeker meer volgen."



Freek wil niet beweren dat hij de winst zag aankomen, maar hij had wel een goed gevoel over hun inzending. "We hebben gekeken naar andere inzendingen. Dat waren allemaal een beetje dezelfde soort filmpjes, dus we sprongen er aardig uit. Eva had het nog meer voorzien dan ik, die had al bijna de reis geboekt."



Een week geleden kregen Freek en Eva het verlossende antwoord: ze zijn een jaar lang de beheerders van MedbÃ¥dan. Volgens Visit Sweden is MedbÃ¥dan een eilandje met sparren, dennen en lage struiken en rustig, brak water, waarin je kunt zwemmen of peddelen tussen de rotseilandjes. Er is geen stroom, douche of wc. "Het is een redelijk eilandje, maar niet zo groot dat we er uren op kunnen verdwalen."



Wat het beheren van het eiland precies inhoudt, is voor Freek en Eva ook nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval is er een rits wetten en regels waar ze zich aan moeten houden. Het eiland moet bijvoorbeeld toegankelijk blijven voor anderen. "We mogen er niets op bouwen of rare dingen mee doen. En we mogen de naam van het eiland ook niet veranderen, anders had ik nog wel leuke ideeÃ«n: de Freva's, zoals wij onszelf gekscherend noemen."



Freek en Eva hebben ook niet de tijd om een jaar lang op 'hun' eiland te chillen. "Het is een pijnpuntje, maar we zijn allebei fulltime aan het werk en de vakantiedagen voor dit jaar zijn op aan het raken."



Pas volgend jaar denken Freek en Eva voor een langere periode te kunnen gaan. De Brabander vermoedt dat ze zich daar best even kunnen vermaken. "Net zoals iedere avonturier daar zou doen, denk ik dat we er vooral gaan ontdekken, rondkijken, tentje opzetten, vissen, zwemmen en boekje lezen. Vooral chillen, want er is verder helemaal niets."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.