De Hondenbieb: geen boeken, wel takken

Geen boeken, geen speeltjes, geen piepende eenden. Alleen hout. Echte takken, rechtstreeks uit de natuur.In een eenvoudig houten kastje liggen stokjes overzichtelijk uitgestald in open vakken. Elk plankje vormt een kleine verzameling van wat het park zelf heeft achtergelaten: recht en krom, dik en dun, soms met wat mos of een eigen karakter.Voor mensen lijkt het misschien niets meer dan een paar takken in een kast. Maar voor honden is het een plek vol ontdekkingen en geurige verhalen. Elke stok kan iets nieuws betekenen: om op te knagen, mee te nemen, trots mee rond te dragen of ergens opnieuw te verstoppen.Het idee is eenvoudig: een stok meenemen, hem ruilen voor een andere of rustig rondsnuffelen tot er een nieuwe favoriet opduikt. Zo wordt elke wandeling iets speels en onverwachts. Volgens hondenbezitters is het een leuke manier om je hond actief bezig te laten zijn waardoor je samen kunt genieten.De Hondenbieb werkt zonder vaste regels of registratie. Honden kiezen gewoon op gevoel en geur en wie wil kan een stok achterlaten zodat de volgende viervoeter weer iets nieuws kan ontdekken.Hoewel veel gemeenten beschikken over afgeschermde uitlaatzones voor honden, is de Hondenbieb nog lang niet overal te vinden. In de Haarlemmermeer is dit bijzondere initiatief al wel geïntroduceerd en kunnen honden er volop snuffelen en ruilen.