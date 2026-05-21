Terecht ontslag voor man die personeelsmedewerkster 'vetklep' noemde

Een teamleider van supermarkt Vomar die zijn collega's herhaaldelijk beledigde en intimideerde, is op staande voet ontslagen. Het moment dat de man een personeelsfunctionaris uitmaakte voor 'vetklep', was voor Vomar de druppel die de emmer deed overlopen. Volgens de man werd hij juist zelf beledigd en gediscrimineerd.



De kantonrechter in Alkmaar ziet daar geen aanwijzingen voor, en geeft groen licht voor het ontslag. De man is daardoor niet alleen zijn baan kwijt, maar moet Vomar ook de proceskosten vergoeden. Dat blijkt uit een vrijdag openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.



De man ging begin vorig jaar als teamleider aan de slag bij een Noord-Hollandse vestiging van supermarktketen Vomar. Maar na enkele maanden ging het mis. De teamleider kreeg eind april een waarschuwing, omdat hij zich 'onprofessioneel en intimiderend' tegenover een klant zou hebben gedragen. Volgens de teamleider was de klant zelf 'agressief en intimiderend' geweest.



Een maand later was een een nieuw incident; een externe partij legde toen loonbeslag bij Vomar op het salaris van de man. Schuldeisers die geld tegoed hebben van iemand, kunnen beslag leggen op een deel van het salaris van degene die de schuld heeft. Als de vordering terecht is, moeten werkgevers hieraan meewerken.



Wie in dit geval het loonbeslag legde en waarom, wordt niet in de uitspraak genoemd. Wel is duidelijk dat de maatregel bij de medewerker niet in goede aarde viel. De man liet zijn werkgever weten niet aan de slag te gaan, totdat het loonbeslag zou zijn opgegeven. "Dit is voor mij de lijn. Ik maak geen grappen omtrent geld."



Omdat de man een personeelsmedewerkster tijdens een gesprek over het loonbeslag waarschuwde dat zij 'maar normaal moest gaan kijken', kreeg hij een officiële schriftelijke waarschuwing. In reactie daarop mailde hij de vrouw: "Ik adviseer je om mij niet te mailen en met rust te laten. Je gaat te ver." Hij besloot de mail met: "Dit is een finale waarschuwing."



In daarop volgende app-berichten liet hij weten: "Ya,ll are gonna pay. (…) Ik kom voorlopig niet. Ik ben ziek. (..) Stik erin. (…) Now suck on it." Een dag later schorste Vomar de man wegens ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.



In plaats van te verschijnen op een vervolggesprek, meldde de werknemer zich enkele dagen later officieel ziek. Daarop volgde vorig jaar zomer bezoeken aan de bedrijfsarts en een mediation. Nadat die externe bemiddelingspoging was mislukt, nodigde de personeelsfunctionaris de man uit om over de toekomst van zijn dienstverband te spreken. "Droom lekker verder, vetklep", mailde de man als reactie daarop.



Dat was voor Vomar de druppel die de emmer deed overlopen; de teamleider werd eind oktober op staande voet ontslagen. De man nam daarmee echter geen genoegen, en stapte naar de rechter om het ontslag aan te vechten. Voor de rechtbank Noord-Holland eiste hij loondoorbetaling, of anders een trits aan ontslagvergoedingen.



Volgens de man waren de beschuldigingen tegen hem ongegrond en uit zijn verband gerukt. Hij zou juist zelf zijn beledigd en gediscrimineerd. Zijn werkgever zou bovendien geen rekening hebben gehouden met zijn 'structurele overbelasting' en 'psychische nood'.



Uit de vrijdag openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Alkmaar de argumenten van de supermarktmedewerker van tafel heeft geveegd. Op videobeelden van het incident eind april was niet zichtbaar dat de klant zich agressief gedroeg. Ook voor structurele overbelasting of een medische aandoening zag de rechter geen aanwijzingen, afgezien van een niet nader toegelichte opmerking over 'agressie-regulatie' van de bedrijfsarts.



De kantonrechter noemt de aanduiding vetklep een 'grove belediging' en 'ontoelaatbaar, maar heeft ook oog voor het eerdere 'wangedrag' van de teamleider. Omdat de man zich 'bij herhaling schuldig maakte aan beledigend en grensoverschrijdend gedrag', is de man volgens de rechter terecht op staande voet ontslagen.



Dat betekent dat de man geen recht heeft op loondoorbetaling, en ook kan fluiten naar de geëiste ontslagvergoedingen. In plaats daarvan moet hij Vomar 1009 euro aan proceskosten betalen.

Reacties

21-05-2026 10:14:44 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 666

OTindex: 2.185

Dit is dus niet een terloopse opmerking maar een patroon van niet functioneren! En het dan gooien op psychische nood! Wat een figuur!

21-05-2026 14:47:59 Zuwe

Oudgediende



WMRindex: 782

OTindex: 22.640

Die heeft de plank duidelijk mis geslagen, wat een air heeft hij over zichzelf.

Weg aanvraag uitkering...

Weg zelfstandigheid...

Weg de banen voor de toekomst.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.