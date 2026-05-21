Beer doodt man in Bulgarije

Een beer heeft een man gedood in Vitosha, een bergachtig gebied net buiten de Bulgaarse hoofdstad Sofia.



"De bevindingen van de forensisch patholoog en een expert op het gebied van wilde dieren tonen aan dat de sporen op het lichaam afkomstig zijn van een vrouwtjesbeer en haar jong", aldus een politiewoordvoerder.



Volgens Bulgaarse media was het slachtoffer een dertiger. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden nabij een weg die twee chalets verbindt in het noordwestelijke deel van het berggebied, op ongeveer een half uur rijden van Sofia. Het gebied ligt op een hoogte van 2295 meter.



Vitosha is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia en herbergt een verscheidenheid aan wilde dieren, waaronder herten, reeën, wilde zwijnen en wolven. Er leven naar schatting twaalf beren in het gebied.



Voor zover bekend was dit de eerste keer sinds 2010 dat iemand in Bulgarije door een beer werd gedood. Dat gebeurde destijds in het Rhodopegebergte, in het zuiden van het land.

