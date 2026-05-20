Vader onthoofdt criminele zoon

Dit is het nieuws dat de krantenkoppen domineert. In het zuiden van het land Haïti, meer specifiek in Les Anglais, heeft een vader tegenover de regeringscommissaris bekend dat hij zijn eigen zoon heeft onthoofd vanwege diens vermeende betrokkenheid bij criminele activiteiten.



Terwijl het openbaar ministerie van Côteaux het onderzoek naar de moord op Onès Espérance, wiens levenloze lichaam op 7 mei 2026 in een ravijn werd gevonden, voortzet, hebben de verklaringen van de vader van het slachtoffer alles veranderd.



De hoofdverdachte, Julihomme Espérance, alias "Joli", die op 10 mei werd gearresteerd, werd op woensdag 14 mei 2026 verhoord door regeringscommissaris Kensley Benjamin.



Tijdens zijn verhoor bekende de vader dat hij zijn zoon, Onès Espérance, had onthoofd na een hinderlaag die was opgezet om hem te arresteren. “Ik heb hem eigenhandig gedood. Ik handelde alleen. Mijn zoon was lid van een bende in Port-au-Prince, in Martissant. Sinds zijn terugkeer naar de stad pleegde hij criminele handelingen en dreigde hij me zelfs te vermoorden,” verklaarde hij.



Het is belangrijk om te vermelden dat de heer Espérance aangaf al twee andere zonen in Martissant te hebben verloren. Dit waren Jonel en Mickenson Espérance, die betrokken waren bij criminele activiteiten.



Een tweede persoon, geïdentificeerd als James Louis, werd ook gearresteerd in verband met deze zaak. Julihomme Espérance is echter stellig: “Ik zweer het op mijn leven. Ik handelde alleen.”



De afloop van deze zaak, die al veel ophef veroorzaakt op sociale media, moet nog blijken. Velen eisen de onmiddellijke vrijlating van de vader van acht kinderen, die volgens hen een grote dienst aan de samenleving heeft bewezen door een crimineel uit te schakelen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.