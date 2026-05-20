Truckersfestival bij Alkmaar afgelast om broedende ransuil

Het tweedaagse tractor- en truckersfestival Power Valley gaat dit jaar niet door. Dat komt omdat in het recreatiegebied vlakbij Alkmaar waar het festival zou worden gehouden een broedende ransuil zit.



"We balen hier enorm van, het is ontzettend zonde. Maar goed: je kunt er nu weinig meer aan veranderen", reageert Jan Romar van de festivalorganisatie bij NH Nieuws. "Hier houd je geen rekening mee."



Op Power Valley trekken aangepaste tractoren en glimmende trucks een verzwaarde sleepwagen zo snel mogelijk over een zandbaan. Het spektakel met bulderende motoren trekt jaarlijks zo'n 3000 bezoekers naar recreatieterrein Geestmerambacht, ten noorden van Alkmaar.



De editie van dit jaar, gepland op 22 en 23 mei, is afgelast omdat een ecoloog een broedende ransuil op het terrein heeft aangetroffen.



De ransuil is een beschermde vogelsoort en staat als 'kwetsbaar' op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Daarom mogen er binnen een straal van 100 meter rond het nest geen activiteiten plaatsvinden.



"De ransuil heeft jongen en die vliegen waarschijnlijk over een week of drie uit. Daarna komen ze nog regelmatig terug", weet Romar.



Uitstel van het evenement heeft volgens de organisator geen zin. De agenda(opent in nieuw venster) van de Nederlandse Truck en Tractor Pulling Organisatie (NTTO) is al overvol. "Bovendien staat zo'n evenement niet binnen twee dagen", aldus Jan Romar.



De grootste zorg van de organisatie is nu de financiële afhandeling. De verkochte kaartjes worden misschien vergoed. Het kan ook dat de organisatie beslist dat ze geldig blijven tot volgend jaar. Ook moet er een oplossing komen voor de sponsors en de artiesten die zouden optreden.



"Het is zuur voor iedereen", aldus Romar. "We waren volop bezig met de opbouw: vandaag zouden we hiermee beginnen. Vooralsnog is de ransuil de eerste en enige bezoeker van het evenement."

Reacties

19-05-2026 16:13:45 Spotcatus

Voortaan in het najaar doen?

19-05-2026 19:13:56 allone

Voortaan helemaal niet meer doen?

Of iig niet in recreatiegebieden

