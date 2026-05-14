Brussel gaat influencers uitnodigen bij topvergaderingen

De Raad van de Europese Unie wil gaan samenwerken met influencers. Ze zouden worden uitgenodigd voor topontmoetingen en ministeriële vergaderingen. Hiermee hoopt de Raad een nieuwe doelgroep te bereiken en hen te informeren over het werk van de Raad, vertellen EU-diplomaten aan Politico.



De samenwerking zou per juli van start gaan. Daarbij krijgen influencers toegang tot delen van het Brusselse hoofdkantoor die op dit moment alleen maar voor geaccrediteerde journalisten toegankelijk zijn. Het is de influencers niet toegestaan om vragen te stellen. Ze worden ingezet om bijvoorbeeld vast te leggen wat er wordt gegeten tijdens topontmoetingen en hoe ministeriële vergaderingen verlopen.



De diplomaten die de plannen hebben gedeeld met Politico zeiden dat de Raad koeltjes reageerde op het voorstel. Sommigen zien niet in hoe TikTokkers kunnen weten waar de Europese Raad over gaat. Andere diplomaten benoemen de zeggenschap van de Raad om zelf te bepalen wie bij vergaderingen aanwezig mag zijn. Dat betekent dat als EU-lidstaten instemmen met de aanwezigheid van influencers, het plan door mag gaan. De Internationale Persvereniging is kritisch over de plannen. Influencers hoeven namelijk niet te onthullen wie hen betaalt voor het maken van mooie content. Dat staat lijnrecht tegenover geaccrediteerde journalisten die geen geld mogen ontvangen om een mooi verhaal op te tekenen.



De Raad is niet de eerste Europese partij die influencers betrekt bij haar werk. Op meerdere lagen worden influencers betrokken bij de Europese politiek. Zo is Fidias Panayiotou sinds juli 2024 Europarlementariër en plaatst sindsdien video's over zijn werk voor het Europees Parlement. Ook verstuurde de Europese Commissie influencerpakketten ter ondersteuning van een campagne en nodigde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, influencers uit voor de State of the Union-speech.



Panayiotou werd mede door zijn bekendheid op YouTube verkozen tot het Europees Parlement. Het was naar zijn eigen zeggen niet zijn bedoeling om écht verkozen te worden en hij noemde zichzelf 'een politiek onbenul'. Begin dit jaar werd hij onderzocht wegens vermeende geldverduistering. Panayiotou ging de politiek in omdat hij jongeren op Cyprus wilde aansporen om zich met politiek bezig te houden, maar liet vervolgens zijn volgers stemmen over bij welke politieke familie hij zich moest aansluiten. Het toont aan dat er aan het gebruik van influencers als marketinginstrument ook risico's zitten.

Reacties

14-05-2026 19:14:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.530

OTindex: 28.885

Want vooral influencers munten uit in het oplossen van complexe problemen

14-05-2026 21:22:25 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.810

OTindex: 97.916



Hier snap ik niks van. @Emmo : ja nouHier snap ik niks van.

14-05-2026 21:43:22 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 635

OTindex: 2.035

Ik had toch al geen vertrouwen in politiek!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.