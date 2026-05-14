Japanse chipszakken in zwart-wit door olietekort

Japanners eten populaire chips en andere snacks binnenkort uit zwart-witzakken. De Japanse snackfabrikant Calbee stopt noodgedwongen met de gebruikelijke verpakkingen in kleur, door een tekort aan grondstoffen voor inkt door de oorlog in Iran.



Sinds de olieprijzen zo zijn gestegen, is een tekort ontstaan aan nafta: een belangrijke grondstof in de petrochemische industrie. Dat leidt op zijn beurt weer tot een tekort aan oplosmiddelen en harsen, de grondstoffen voor de inkt die in drukkerijen wordt gebruikt.



Om de financiële gevolgen zo klein mogelijk te houden, past de snackfabrikant alleen de verpakkingen aan van populaire producten met de hoogste verkoopcijfers, omdat die toch wel worden gekocht.



De maatregel geldt voor veertien producten van de fabrikant en gaat in per 25 mei.



Correspondent Japan Anoma van der Veere:

"De zwart-witte chipszakken laten zien hoe groot de gevolgen zijn van het tekort aan nafta. Bedrijven proberen zich ondertussen aan te passen: fabrikanten halen producten van de planken of verlagen hun productie, verhogen de prijzen of zoeken nieuwe leveranciers in China waar de tekorten een stuk minder schrijnend zijn.



Dat zorgt tegelijk voor een nieuw probleem. Japanse bedrijven worden hierdoor nóg meer aangewezen op producten van Chinese chemiebedrijven, terwijl Tokio juist al jaren probeert die economische afhankelijkheid te verminderen. De Japanse overheid probeert de schade te beperken door extra nafta te importeren uit landen als de Verenigde Staten, Algerije en Peru. Ook zetten raffinaderijen strategische olievoorraden in om de tekorten op te vangen.



Maar nu zelfs zo'n alledaags product als Calbee-chips, dat in vrijwel alle supermarkten in de schappen ligt, moet worden aangepast, groeit ook onder consumenten het besef hoe kwetsbaar de Japanse economie is voor conflicten buiten de eigen grenzen."



Ook een Japanse drankenfabrikant is genoodzaakt om maatregelen te nemen door het grondstoffentekort. Het bedrijf stopt vanaf eind deze maand met de bedrukking van verpakkingen van vijftien dranken die het voor grote merken produceert.

Reacties

14-05-2026 15:08:23 Spotcatus

Erelid



Ik zou er niet mee zitten want het gaat om de inhoud! Ik pleit ervoor dat ze hier ook zwart-wit zakken gaan maken en dan de prijs verlagen. Ik zou het dan juist kopen!

14-05-2026 17:24:32 allone

Oudgediende



Niet dat ik ooit chips eet.

Duur. Niet lekker. Ongezond.



14-05-2026 18:18:18 Emmo

Stamgast



Snij met een dunschiller een aardappel in dunne plakjes. Goed drogen met keukenpapier, aardappels zijn vrij nat.

14-05-2026 18:25:41 allone

Oudgediende



… Maar je kunt aardappelen net zo goed 'gewoon' eten.



14-05-2026 21:21:47 allone

Oudgediende



