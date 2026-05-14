Vliegtuig ontruimd na verontrustende wifi-naam

Een KLM-vlucht van Málaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Aanleiding was een dreigende tekst die zichtbaar was via een wifi-naam aan boord van het toestel, bevestigt KLM aan de regionale omroep NH.



Een passagier had een persoonlijke wifi-hotspot ingesteld met de naam: "Allahu Akbar - er is een bom aan boord". De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in.



Daarop werd een grootschalige veiligheidsoperatie opgetuigd: het toestel werd ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd er niets verdachts gevonden.

'Nemen meldingen altijd serieus'



Volgens Spaanse media leidde de veiligheidsoperatie tot spanning bij de passagiers, die uren moesten wachten terwijl het toestel werd gecontroleerd.



KLM laat weten dat in dit soort situaties direct wordt ingegrepen. "Wij nemen dergelijke meldingen altijd uiterst serieus en hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten. Veiligheid van onze passagiers en crewleden staat altijd voorop."



Wie verantwoordelijk is voor de hotspot, is niet bekend. Ook is onduidelijk of de persoon in kwestie verdere gevolgen kan verwachten. De vlucht liep door het incident flinke vertraging op, maar kon uiteindelijk alsnog veilig vertrekken naar Schiphol.

Reacties

14-05-2026 09:28:00 allone

En iedereen die om één of andere reden wil dat een vliegtuig later vertrekt, weet nu wat hij moet doen. Jammer dat ze niet weten wie deze 'grappenmaker' was.

