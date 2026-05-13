Nederlandse backpacker brengt mazelen naar Panama

Een 21‑jarige Nederlandse backpacker heeft in Panama mogelijk een uitbraak van mazelen op gang gebracht. De jonge reiziger kwam afgelopen week terug van een lange rondreis door Zuid‑Amerika en meldde zich kort na aankomst in Panama‑stad met symptomen van hoge koorts, hoesten en een uitgeslagen huiduitslag. Artsen stelden snel de diagnose mazelen. Vervolgens werd de jonge Nederlander in isolatie geplaatst. Het is voor het eerst in lange tijd dat de besmettelijke ziekte in het Midden-Amerikaanse land opduikt.



De autoriteiten in Panama reageerden snel. De backpacker hield op zijn rondreis halt in meerdere landen, waaronder Colombia en Costa Rica. Panamese gezondheidsambtenaren proberen nu contactpersonen te traceren onder reizigers, hostelgasten en medewerkers van vervoersbedrijven. Ze willen immers iedereen die in contact is gekomen met de besmette Nederlander testen. “Het gaat om een zeer besmettelijke ziekte”, waarschuwt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. “Mazelen verspreiden zich vooral via luchtdeeltjes en kunnen soms levensgevaarlijke complicaties veroorzaken.”



Noodteams sporen iedereen op die met de Nederlander in contact is geweest. Zij controleren vaccinatiebewijzen en delen direct prikken uit aan mensen die mogelijk zijn blootgesteld.



De Nederlandse backpacker had zich niet laten vaccineren, meldt een familiebron bij AD. Panama heeft de laatste jaren via vaccinatiecampagnes mazelen vrijwel kunnen buiten houden. “Een eenvoudige prik kan niet alleen jou beschermen, maar ook tientallen anderen in een land waar de ziekte al lang onder controle lijkt”, concludeert een Panamese gezondheidswetenschapper in de Spaanstalige pers. In 2025 onderzocht Panama nog 184 verdachte gevallen, maar die testten allemaal negatief. Inwoners worden nu eens te meer met klem opgeroepen om zich te laten vaccineren.

Reacties

13-05-2026 15:09:25 Buick

Raar dat de 21 jarige niet gevaccineerd was.

In Nederland zit het ook in een vaccinatieprogramma voor kleuters geloof ik.

13-05-2026 17:58:06 allone

@Buick : ik ben er iig niet tegen gevaccineerd; waarschijnlijk heb ik het als kind gewoon gehad.

13-05-2026 18:51:02 Beereekhoorn

@Buick : voor 4 jarigen de bmr prik, bof, mazelen en rode hond @allone : ik weet het nog wel met zijn vieren in een donkere kamer en ziek dat ik me voelde brrrr

