Enige voetbalclub Vlieland stopt: tegenstanders komen niet meer opdagen

Het enige voetbalteam op Vlieland stapt uit de competitie. VSV '31 trekt zich terug omdat tegenstanders voortdurend wedstrijden op het eiland afzeggen.



De club kan de competitie niet voortzetten door de aanhoudende afzeggingen van andere teams. Wedstrijden die op Vlieland gespeeld moeten worden, gaan telkens niet door.



Verschillende clubs hebben recent wedstrijden op het eiland geannuleerd. Onder de teams die niet zijn komen opdagen bevinden zich FC Harlingen, VV Akkrum en VV Blauwhuis.



De reis naar het Waddeneiland vormt blijkbaar een te grote uitdaging voor de tegenstanders. VSV '31 heeft nu de consequentie getrokken door zich per direct uit de competitie terug te trekken.



Het vertrek betekent het einde van georganiseerd voetbal op Vlieland. Het eiland heeft hiermee geen vertegenwoordiging meer in de reguliere competitie.

