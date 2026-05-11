Innovatieve wegmarkering redt levens

Wie het voorbije jaar in de Eifel ging motorrijden, heeft op sommige plaatsen misschien al een nieuw soort van belijning opgemerkt die de veiligheid van motorrijders ten goede moet komen. Rij je in een linkerbocht te dicht bij het midden van de weg en ga je lekker in de bocht hangen, dan is de kans reëel dat je met je hoofd en bovenlichaam over de middellijn van de weg hangt. En dat kan uiteraard slecht aflopen.Een reeks van elliptische markeringen op de weg (stickers met een hoge gripfactor, dus geen supergladde, geschilderde wegmarkeringen) doet je als motorrijder instinctief wat meer de buitenkant van de linkerbocht houden omdat het in je brein ingeprent zit dat je op een wegmarkering vooral niet te veel hellingshoek moet nemen. De markering begeleidt je als het ware in het kiezen van een veilige rijlijn.Het ellipsvormige patroon werd voor het eerst in 2016 uitgetest in Oostenrijk, met bemoedigende resultaten. Vervolgens werden negentien Tiroolse risicowegen geselecteerd waar andere veiligheidsverhogende maatregelen tot dan toe niet het verhoopte resultaat hadden opgeleverd; in 2019 werd daar de nieuwe markering aangebracht die intussen was ontwikkeld door de Oostenrijkse Raad van Toezicht op de Verkeersveiligheid (Kuratorium für Verkehrssicherheit of kortweg KFV) in samenwerking met Tirol.In 2023 werden de negentien ‘testbochten’ opnieuw uitgebreid onder de loep genomen en de resultaten bleken ronduit verbluffend: op die plekken werd een vermindering van het aantal motorongevallen met maar liefst tachtig procent vastgesteld (uiteraard rekening houdend met de ‘verkeersarmere’ coronajaren). Intussen is de nieuwe belijning niet alleen te zien in Duitsland, maar ook in Zwitserland, Luxemburg, Schotland, Spanje en Australië.