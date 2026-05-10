Honderd chihuahua's in één huis vol urine, 'niet passend' vindt rechter

Na meerdere klachten van geluids- en stankoverlast greep de dierenbescherming in begin deze maand. Meer dan honderd chihuahua's werden uit een rijtjeswoning van twee zussen in Culemborg verwijderd. Terecht, oordeelt de rechter. "In de woning rook het sterk naar urine."

De twee zussen huurden een 'doorsnee' rijtjeswoning en hielden daar zo'n 125 chihuahua's. Al langer stroomden meldingen van geluids- en stankoverlast over de huurwoning, in de wijk Voorkoop, binnen bij de gemeente.

Buiten was de sterke hondengeur al te ruiken en in de woning rook het sterk naar urine. De honden deden binnenshuis hun behoeftes en blaften luid. De brandweer verklaarde de woning dan ook onbewoonbaar. De zussen werden uit huis geplaatst. De meute honden werd in beslag genomen.



Toch wilden de zussen de chihuahua's graag terug. Ze dienden een verzoek in bij de rechter om te voorkomen dat de viervoeters werden herplaatst. Zij vonden het onredelijk dat de honden in beslag waren genomen.

Maar ook nu oordeelt de voorzieningenrechter dat het houden van meer dan honderd honden in een 'doorsnee' rijtjeswoning niet passend is, meldt de rechtbank. De vrouwen zijn 'niet goed in staat gebleken om voor dit grote aantal honden te zorgen'. Ze krijgen hulp aangeboden vanuit Meldpunt Bijzondere Zorg van de GGD.



De massa hondjes zijn door medewerkers van de Dierenambulance en dierenartsen gecontroleerd. "Ze zijn veilig en goed naar een geheime locatie gebracht, waar ze worden onderzocht en de aandacht krijgen die ze nodig hebben", vertelde een woordvoerder van gemeente Culemborg eerder.

Vanaf maandag 12 augustus 2024 biedt de dierenbescherming de honden aan voor herplaatsing bij andere mensen.

10-05-2026 16:26:52 allone

Wat gaan ze met 125 chihuahua’s doen?

