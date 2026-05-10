Code wc-bril: brandweer Vriezenveen schiet vastzittende jongen te hulp

Geen woningbrand, stormschade of kat in de boom, maar een wel heel bijzondere melding voor de brandweer in Vriezenveen. Een jonge inwoner van het dorp had zichzelf 'opgesloten' in een wc-brilverkleiner.De opvallende reddingsactie werd op Facebook gedeeld door brandweer Twente, post Vriezenveen.Volgens de brandweer besloot de zoon van een brandweercollega thuis een soort 'praktijktest' uit te voeren. Dat liep iets anders dan gepland: de kunststof ring kwam muurvast om zijn hoofd te zitten."Gelukkig geldt binnen de brandweer: samen uit, samen thuis... ook bij sanitaire incidenten", meldt de brandweer in het bericht.De hulpverleners gingen vervolgens met "uiterste precisie" aan de slag om het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. Daarbij moesten volgens het korps de nodige lachbuien worden onderdrukt.Uiteindelijk liep het avontuur goed af. De wc-bril werd 'buiten dienst' gesteld. De jongen hield er geen letsel aan over, wel een prachtig verhaal voor later. En de brandweer? Die heeft een nieuwe oefencasus toegevoegd aan het korpsarchief.