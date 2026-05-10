Man overreden door vliegtuig op startbaan luchthaven Denver

Iemand die over de startbaan van het vliegveld van Denver in de VS liep, is overleden toen een vliegtuig dat vertrok hem overreed. Het slachtoffer was over de afrastering van de luchthaven geklommen.



Dat schrijft de luchthaven van Denver op X. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, maar het ging niet om iemand die op de luchthaven werkte. Het motief van het slachtoffer is onbekend. De startbaan is voorlopig dicht voor onderzoek.



Door de aanrijding ontstond brand in een van de motoren van het vliegtuig, die snel kon worden geblust. Twaalf mensen raakten mogelijk gewond na een uitwijkmanoeuvre van de piloten. Vijf mensen moesten naar een ziekenhuis. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden.



"We zijn enorm bedroefd door dit incident en betuigen medeleven aan de betrokkenen", schrijft de luchthaven verder.

