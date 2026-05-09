Dierentuinbezoeker in Duitsland klimt in dierenverblijf om leeuwen goulash te voeren

De politie in Dortmund heeft afgelopen dinsdag een opmerkelijke melding uit de plaatselijke dierentuin gekregen. Medewerkers van Zoo Dortmund hadden gezien hoe een bezoeker in het leeuwenverblijf was geklommen om de leeuwen rauw goulashvlees te voeren. Het incident is met een sisser afgelopen.



Toegesnelde agenten troffen de man eerder deze week aan in het leeuwenverblijf. De 29-jarige legde uit dat hij een vaste bezoeker van de dierentuin was en dat het hem was opgevallen dat de dieren die dag wel erg veel lawaai maakten. Daarop concludeerde de dierenvriend dat de leeuwen honger moesten hebben.



De man was kennelijk goed voorbereid op deze situatie: in zijn rugzak vonden agenten een pakket varkensgoulash. Een deel van de varkensgoulash was volgens de politie al in de maag van een leeuw verdwenen.



Het bizarre incident kan ernstige gevolgen hebben voor de roofdieren: rauw varkensvlees is gevaarlijk voor alle katachtigen. Het overgebleven vlees werd daarom door een dierenarts van de dierentuin veiliggesteld voor onderzoek.



De ongebruikelijke actie heeft geen juridische gevolgen voor de inwoner van Dortmund. Volgens de politie is ‘het voeren van leeuwen geen misdaad’. Mochten de dieren echter ziek worden, dan kan de dierentuin een civiele procedure starten om de behandelingskosten te verhalen.

Reacties

09-05-2026 12:41:50 Emmo

Stamgast



Volgende keer krijgen de beesten paddenstoelensoep.

09-05-2026 13:23:44 allone

Oudgediende



Wat is er mis met varkensvlees? Islamitische / Joodse leeuwen? @Emmo : of gras

